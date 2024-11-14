7 поражений России, когда было проще не проиграть: суперавтогол Ковтуна, ужас в Албании и дубль 17-летнего Лукаку

Да-да, в этом ряду есть и Бельгия!

Сборная России расширяет географию – сыграет в ноябре против команд Брунея и Сирии. На исход против Брунея ставки даже не принимают, а победа сирийцев оценена всего в 8%.

Интересно, у кого из победивших сборную России соперников была минимальная вероятность успеха?

Из топовой семерки – памятные поражения в квалификации и два товарняка

Мы составили топ из матчей, где соперник России побеждал, имея по изначальным раскладам не более 20% на успех. Это разные времена, между которыми было примерно три-четыре года.

В этой семерке есть пять матчей квалификации и два товарищеских. Сейчас сложно себе представить 5.97 на победу Бельгии над Россией, да и с израильтянами и словаками расклады были бы другими. Поэтому надо вспомнить обстоятельства матчей с сенсационными, по мнению букмекеров, результатами.

11% на поражение от Северной Ирландии – проиграли перенесенный матч 109-й сборной мира

Лидер списка – матч против Северной Ирландии. Сборная России уверенно шла в отборе к ЧМ-2014 с четырьмя победами и одним поражением, а главные соперники – португальцы – к тому времени спотыкались уже трижды: проиграли россиянам, не победили североирландцев и израильтян. На тот момент у России было право на ошибку. И она им воспользовалась.

Матч должен был быть сыгран весной 2013 года, но из-за обильного снегопада не состоялся ни в тот день, ни на следующий – так и перенесли на август. А там североирландцы победили благодаря голу Мартина Патерсона в конце первого тайма. Россия провела очень слабый матч, даже ни разу не попав в створ ворот. «На поле была команда, которая играла намного быстрее сборной России. У нас не получилось продемонстрировать те же качества», – подвел итог Капелло.

Даже рекорд произошел – Россию обыграла команда со 109-го места в рейтинге ФИФА, раньше соперником с самой низкой позицией оттуда была Албания (101). А еще – с таким большим коэффициентом нас еще не побеждали. Но на ЧМ-2014 Россия все равно отобралась напрямую.

15% на поражение от Словакии – и ошибка Акинфеева

После провала в Мариборе и непопадания на ЧМ-2010 сборная России сменила тренера, провела пару товарищеских игр и стартовала с Диком Адвокатом в квалификации к Евро-2012 с победы над Андоррой. Следующим был матч против команды, которая дошла до 1/8 финала на ЧМ, выбив в группе итальянцев. Но шансы словаков оценивали совсем невысоко.

Да и единственный гол Мирослав Стох забил после неудачного паса Игоря Акинфеева, а наша сборная хоть и владела заметным преимуществом, но свои моменты не реализовала. «Победе очень рад, после финального свистка на глаза навернулись слезы радости», – рассказывал Владимир Вайсс.

Ровно противоположное настроение было у Адвоката: «Сегодня на поле была одна команда, которая играла в футбол. Соперник исключительно защищался. нет ни малейших жалоб на отношение всех без исключения футболистов к работе. Они делали все с первой минуты матча и до последней, чтобы добиться хорошего результата. И, на мой взгляд, заслуживали даже не ничьей, а победы».

Россия после того поражения не без потерь двигалась и дальше по квалификации, но в решающем матче именно Словакию обыграла в гостях за тур до конца, так что последняя игра превратилась в формальность.

15% на поражение от Исландии – с помощью красивого автогола

Памятный отборочный турнир к Евро-2000 – начался с двух поражений по 2:3 от Украины и Франции, а продолжился в Исландии. К тому времени Россия проиграла четырежды подряд – добавились неудачи в товарищеских играх против Швеции и Испании.

А в Исландии в присутствии всего 3345 зрителей Россия пропустила один из нелепейших голов в своей истории, когда Юрий Ковтун на 89-й минуте красиво в падении головой переправил мяч в ворота Станислава Черчесова. К тому времени Россия играла вдесятером после удаления дебютировавшего Алексея Смертина, хотя как раз он до красной карточки смотрелся вполне прилично. 0:1 – третье поражение в отборе, ноль очков после трех туров.

«Мы свое дело делали честно, однако, к сожалению, есть объективные причины, влияющие на результат. Желания и самоотдачи недостаточно – требуется еще и умение. Оно же нас в очередной раз подвело», – грустил Анатолий Бышовец. «Мы не рассчитывали победить Россию. Такого в Исландии вообще никто не ожидал», – сказал главный тренер исландской сборной Гудйон Тордарсон.

За пять проигранных матчей Анатолий Бышовец тогда перепробовал 35 футболистов, продолжал эксперименты и в шестом – 1:5 от Бразилии. Бышовца убрали, пришел Олег Романцев и едва не совершил чудо – в памятном матче с Украиной для выхода на Евро-2000 не хватило всего нескольких минут.

16% на поражение от Израиля – крах надежд на Евро, который все же состоялся

Очень памятная игра в квалификации к Евро-2008 – хорватов уже было не достать, так что сборная России боролась за второе место с Англией. Англичане опережали россиян на два очка, у них оставалась домашняя игра с хорватами. Нашим предстояло играть в гостях с Израилем и Андоррой. То есть две победы гарантировали бы выход.

Пропустив уже на десятой минуте, Россия с большим трудом отыгралась только на 61-й, когда забил Динияр Билялетдинов. В конце была двойная драма – выскочивший к воротам Дмитрий Сычев пробил в штангу, а вскоре Омер Голан после ошибки Сергея Игнашевича принес победу Израилю – 2:1.

«Несмотря на все разочарование от сегодняшнего вечера, у этой команды хорошее будущее. Она может играть в очень приличный футбол, но ей нужно научиться лучше справляться с критическими ситуациями», – итог от Гуса Хиддинка.

«Ничего невозможного в победе хорватов не вижу», – добавил он тогда, хорваты нам и помогли, обыграв Англию. Так что на Евро все-таки поехала Россия и привезла оттуда бронзовые медали.

17% на поражение от Бельгии – с дублем юного Лукаку

Да, 14 лет назад Россия шла абсолютным фаворитом в игре против бельгийцев. Наши были действующими призерами Евро, Бельгия же к тому времени пропустила четыре крупных турнира и в итоге не поехала в 2012-м и на пятый. Зато отомстила Дику Адвокату за досрочное расторжение контракта со сборной Бельгии ради ухода в российскую.

Команды встречались в ноябре 2010-го в Воронеже, где 34 тысячи болельщиков увидели дубль 17-летнего Ромелу Лукаку: на второй минуте Акинфеев ошибся в передаче – и Лукаку замкнул прострел партнера, а еще через 71 – легко оттер Виктора Васина и точно пробил в дальний угол.

«Болельщики поддерживали нас фантастически. Они были лучше нас», – подвел итог Юрий Жирков. А вот реплика Адвоката: «Недавно я сказал, что Бельгия через 3-4 года может стать одной из лучших команд в Европе. Не отказываюсь от своих слов и сейчас». Так и произошло – после пропуска Евро-2012 был четвертьфинал ЧМ-2014 и бронза следующего чемпионата мира, который, кстати, прошел в России.

А тогда в Воронеже еще задолго до медального ЧМ вместе с Лукаку болельщики увидели Даниэля ван Бюйтена, Венсана Компани, Яна Вертонгена, Маруана Феллаини и Эдена Азара.

17% на поражение от Албании – а Газзаеву не понравилось судейство

Отборочный турнир к Евро-2004 сборная России с Валерием Газзаевым начала с убедительных побед над Ирландией и Албанией, но это было осенью 2002-го, а следующей весной состоялась сенсация. Раньше Россия еще не проигрывала таким аутсайдерам в официальных матчах. Напротив, выиграла 15 из 16 матчей у Люксембурга, Фарер, Сан-Марино, Андорры и Кипра – только с киприотами однажды сыграла вничью.

Но и албанцы тогда уже не были похожи ни на одну из этих пяти команд: несмотря на гол Мурата Якина не проиграли Швейцарии, а после игры с Россией удержали 0:0 с Ирландией. Плюс премиальные были щедрыми: по данным «СЭ», пять тысяч евро за победу для каждого футболиста – неплохо для Албании. Плюс наша команда оказалась неготовой.

Итог – 1:3 от Албании в Шкодере. Сплошные ужасы: то пенальти от Клодиана Дуро (Сергей Овчинников отразил), то гол Альтина Рракли в середине первого тайма, то еще два в конце после точного удара Андрея Каряки. Газзаев возмутился: «Результат, по моему мнению, сделал судья. Второй и третий голы нам забили с нарушением правил. Арбитр вообще допустил немало ошибок в пользу соперников». Алексей Смертин был в шоке: «Пока объяснить случившееся я не в силах».

Позже Россия проиграла еще и Грузии перенесенный с осени матч, но, сменив Газзаева на Георгия Ярцева, воспрянула под конец отбора, дошла до стыковых игр, где прошла Уэльс и выбралась на Евро-2004.

20% на поражение от Коста-Рики – открыли суперстадион поражением с семью голами

В 2016 году сборная России открывала стадион «Краснодара» игрой против костариканцев – и получилось очень зрелищно. К 29-й минуте было уже 0:2, но забил Александр Самедов, а под конец тайма случился автогол Василия Березуцкого – 1:3. Дубль Артема Дзюбы помог сравнять счет, но перед финальным свистком с пенальти отличился Хоэль Кэмпбелл, в итоге – 3:4.

Это были первые пропущенные голы и первое поражение Станислава Черчесова во главе сборной России, до этого случились 0:0 с Турцией и 1:0 с Ганой. «Классный соперник! Не часто мне так много забивают», – сказал тогда Кейлор Навас. «Великолепный стадион, отличная атмосфера», – порадовался за публику Черчесов. Но покритиковал сборную: «За то, что вернулись в игру и боролись до победы – хорошая оценка. За результат – два. И «неуд» за индивидуальные просчеты».

Дальше были долгие товарищеские матчи и невыход из группы Кубка конфедераций, но четвертьфинал чемпионата мира-2018 перечеркнул все неудачи.

Близкие к этим играм – провал на Евро, неудача в Грузии и снова поражение от Словакии

Если брать поражения с вероятностью на уровне 22-24%, то их тоже было несколько.

Например, 4.18 на победу Словакии в отборочном турнире к ЧМ-2022, причем у нее на поле. Да, совсем высокий коэффициент – и да, опять поражение от словаков 1:2. Но дома наши победили 1:0 и вообще опередили ее в таблице, хотя в итоге это не имело значения.

4.19 – это победа Грузии весной 2003-го в отборе к Евро. Забил тогда Малхаз Асатиани – 1:0, а шансы нашей команды на выход упали еще больше.

4.20 давали в 2016-м на Катар в товарищеском матче – и он победил Россию 2:1, несмотря на ранний гол с пенальти Александра Самедова.

Еще одна товарищеская игра состоялась через полгода – против Кот-д’Ивуара, чью вероятность победы оценивали в 4.43. Россия тогда отыграла слабо и уступила 0:2.

А одно из самых обидных поражений прошло с коэффициентом 4.50 от Греции на Евро-2012. И там наша команда выглядела очень достойно, но была слаба в реализации – 0:1.

Это подборка доступных в архивах коэффициентов за последние 25 лет. Сюда вполне подошло бы и поражение 1:2 от Эстонии в 2002-м в товарищеской игре, если бы о ней сохранились данные. Можно вспомнить и другой крупно зашедший коэффициент, который опережает даже 8.98 от Северной Ирландии – это 11.09 на ничью с молдаванами, которая состоялась в октябре 2014-го.

Ниже Сирии из последних соперников России оценивали только Кубу

С Брунеем котировки уже недоступны, а победа Сирии оценивается в 12.75 – это всего 8% вероятности. Не самый высокий коэффициент, но второй по величине среди всех игравших против России команд с 2022 года.

Выше он был только у Кубы – целых 29.81 (всего 3% вероятности). Близкие к нему все равно были ниже – 10.01 на Вьетнам, 9.46 на Таджикистан, 9.16 на Кыргызстан.

Матч против Брунея Россия проведет 15 ноября в 19:00 по московскому времени, а против Сирии – 19-го в 19:30.

Ставочная вики Спортса

Фото: РИА Новости /Александр Вильф, Виталий Белоусов, Владимир Федоренко, Виталий Тимкив; Igor Kritskiy/Russian Look/Global Look Press