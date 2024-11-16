Далич перед матчем с Португалией: «Хорватия хочет победить перед своими болельщиками, но у них лучшая команда в нашей группе. Будет большая битва»
Златко Далич высказался в преддверии матча Хорватия – Португалия.
Игра 6-го тура Лиги наций пройдет 18 ноября в Сплите.
«Для нас это будет большой битвой. Мы хотим победить перед своими болельщиками, но Португалия – лучшая команда в нашей группе.
Мы должны сыграть наилучшим образом и постараться взять очко, необходимое для выхода в плей-офф. Это было нашей целью до начала турнира. Мы никогда не должны сдаваться и будем стараться изо всех сил», – сказал тренер сборной Хорватии.
После 5 туров хорваты занимают в группе 1 дивизиона А второе место, опережая Польшу и Шотландию на 3 очка.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
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