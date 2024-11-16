Далич перед матчем с Португалией: «Хорватия хочет победить перед своими болельщиками, но у них лучшая команда в нашей группе. Будет большая битва» 

Златко Далич высказался в преддверии матча Хорватия – Португалия.

Игра 6-го тура Лиги наций пройдет 18 ноября в Сплите.

«Для нас это будет большой битвой. Мы хотим победить перед своими болельщиками, но Португалия – лучшая команда в нашей группе.

Мы должны сыграть наилучшим образом и постараться взять очко, необходимое для выхода в плей-офф. Это было нашей целью до начала турнира. Мы никогда не должны сдаваться и будем стараться изо всех сил», – сказал тренер сборной Хорватии .

После 5 туров хорваты занимают в группе 1 дивизиона А второе место, опережая Польшу и Шотландию на 3 очка.