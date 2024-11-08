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Роналду, Феликс, Бернарду и Бруну вызваны в сборную Португалии на матчи с Польшей и Хорватией

Криштиану Роналду вызван в сборную Португалии.

39-летний нападающий Криштиану Роналду получил вызов в сборную Португалии на ноябрьский сбор.

Состав сборной Португалии: Диогу Кошта, Руй Силва, Са, Далот, Канселу, Семеду, Нуну Мендеш, Тавареш, Араухо, Джало, Вейга, Антониу Силва, Пальинья, Жоау Невеш, Отавио, Витинья, Нунеш, Гонсалвеш, Бернарду Силва, Бруну Фернандеш, Феликс, Нету, Тринкау, Консейсау, Леау, Роналду.

В ноябре сборная Португалии сыграет в рамках Лиги наций против Польши (15 ноября) и Хорватии (18 ноября).

Опубликовано: Sports
Источник: сайт Федерации футбола Португалии
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