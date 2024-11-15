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Лига наций. Испания в гостях у Дании, Португалия примет Польшу, Швейцария против Сербии, Хорватия сыграет с Шотландией

В Лиге наций проходят матчи 5-го тура.

Сборная Испании проведет гостевой матч с Данией, Португалия примет Польшу, Швейцария дома встретится с Сербией, Хорватия сыграет с Шотландией на выезде.

Лига наций

5-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы Лиги наций

Статистика Лиги наций

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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