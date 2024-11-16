Далич о 0:1 от Шотландии: «Хорватия контролировала игру, но, оказавшись в меньшинстве, стало крайне тяжело»
Златко Далич оценил поражение от сборной Шотландии (0:1) в Лиге наций.
С 43-й минуты сборная Хорватии играла вдесятером после удаления Луки Сучича.
«Мы играли очень хорошо, особенно в первом тайме. Мы контролировали игру, владение мячом – делали все, к чему готовились, но, оказавшись в меньшинстве, нам стало крайне тяжело.
Хочу поздравить Шотландию, она была трудным соперником. Они высоко прессинговали, и мы пропустили гол в концовке, но я должен быть доволен игрой наших футболистов», – сказал тренер сборной Хорватии.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
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