Далич о 0:1 от Шотландии: «Хорватия контролировала игру, но, оказавшись в меньшинстве, стало крайне тяжело» 

Златко Далич оценил поражение от сборной Шотландии (0:1) в Лиге наций.

С 43-й минуты сборная Хорватии играла вдесятером после удаления Луки Сучича.

«Мы играли очень хорошо, особенно в первом тайме. Мы контролировали игру, владение мячом – делали все, к чему готовились, но, оказавшись в меньшинстве, нам стало крайне тяжело.

Хочу поздравить Шотландию, она была трудным соперником. Они высоко прессинговали, и мы пропустили гол в концовке, но я должен быть доволен игрой наших футболистов», – сказал тренер сборной Хорватии .