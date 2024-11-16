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Пальцев об 11:0 с Брунеем: «Это сборная, какая разница, кто там играет. Команда Медиалиги посильнее, может. Моментами они выходили в одно-два касания, неожиданно»

Валентин Пальцев высказался о победе сборной России над Брунеем (11:0).

– Брунейцы работают нефтяниками, военными и полицейскими. Нормально ли, что сборная России играет против команды, в которой весь состав – непрофессионалы?

– Да. Это же сборная Брунея, правильно? Какая разница, кто там играет.

– Даже если там полупрофи?

– Я тоже был полупрофи, тут все такими были. Считаю, что это нормальная практика. И для них, и для нас.

– Можно было провести двусторонку, сыграть с молодежкой или даже против сборной Медиалиги. Уровень сопротивления был бы повыше.

– В Медиалиге – не думаю. Может, чуть-чуть посильнее.

– Медиалига всего чуть-чуть посильнее Брунея?

– Ну так давайте они сыграют: сборная Брунея и Медиалиги. И посмотрим, кто сильнее.

– Как вы готовились к Брунею?

– С полной серьезностью. Разбирали, тактически.

– Брунейцы как-то удивили на поле?

– Моментами они выходили в одно-два касания, неожиданно было для нас, но приятно, что команда умеет играть.

– Сборная Брунея – это какой примерно уровень? Как команда Первой лиги, Второй?

– Я первый год в нормальном футболе...

– В нормальном футболе?

– Имею в виду – высокого уровня. Премьер-лига, сборная… До этого максимум в ФНЛ играл. Ну с кем я сравню?

– Может, с кем-то из ФНЛ…

– Ну, давай сравню со «СКА-Хабаровск».

– Бруней как «СКА-Хабаровск»?

– Да наобум. Я не знаю, с кем их сравнивать. Честно, – передает слова защитника сборной России и махачкалинского «Динамо» корреспондент Спортса” Ярослав Сусов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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