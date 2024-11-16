Пальцев об 11:0 с Брунеем: «Это сборная, какая разница, кто там играет. Команда Медиалиги посильнее, может. Моментами они выходили в одно-два касания, неожиданно»
– Брунейцы работают нефтяниками, военными и полицейскими. Нормально ли, что сборная России играет против команды, в которой весь состав – непрофессионалы?
– Да. Это же сборная Брунея, правильно? Какая разница, кто там играет.
– Даже если там полупрофи?
– Я тоже был полупрофи, тут все такими были. Считаю, что это нормальная практика. И для них, и для нас.
– Можно было провести двусторонку, сыграть с молодежкой или даже против сборной Медиалиги. Уровень сопротивления был бы повыше.
– В Медиалиге – не думаю. Может, чуть-чуть посильнее.
– Медиалига всего чуть-чуть посильнее Брунея?
– Ну так давайте они сыграют: сборная Брунея и Медиалиги. И посмотрим, кто сильнее.
– Как вы готовились к Брунею?
– С полной серьезностью. Разбирали, тактически.
– Брунейцы как-то удивили на поле?
– Моментами они выходили в одно-два касания, неожиданно было для нас, но приятно, что команда умеет играть.
– Сборная Брунея – это какой примерно уровень? Как команда Первой лиги, Второй?
– Я первый год в нормальном футболе...
– В нормальном футболе?
– Имею в виду – высокого уровня. Премьер-лига, сборная… До этого максимум в ФНЛ играл. Ну с кем я сравню?
– Может, с кем-то из ФНЛ…
– Ну, давай сравню со «СКА-Хабаровск».
– Бруней как «СКА-Хабаровск»?
– Да наобум. Я не знаю, с кем их сравнивать. Честно, – передает слова защитника сборной России и махачкалинского «Динамо» корреспондент Спортса” Ярослав Сусов.
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