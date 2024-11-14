Аморим будет руководить «МЮ» в матче против «Ипсвича» – клуб уверен в этом. Процесс одобрения визы «продвигается позитивно»
«Манчестер Юнайтед» уверен, что Рубен Аморим вскоре приступит к работе.
Португальский специалист стал новым главным тренером манкунианцев. Ранее сообщалось, что он может приступить к работе с задержкой, поскольку его рабочая виза еще не подтверждена.
По информации ESPN, в «Юнайтед» уверены, что Аморим сможет руководить командой уже 24 ноября – в матче против «Ипсвича». Источник в клубе сообщил, что процесс одобрения необходимых документов «продвигается позитивно».
Отмечается, что у Аморима не будет формальной презентации в качестве главного тренера. Его первая пресс-конференция пройдет непосредственно перед дебютной игрой во главе команды.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ESPN
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