Аморим будет руководить «МЮ» в матче против «Ипсвича» – клуб уверен в этом. Процесс одобрения визы «продвигается позитивно»

«Манчестер Юнайтед» уверен, что Рубен Аморим вскоре приступит к работе.

Португальский специалист стал новым главным тренером манкунианцев. Ранее сообщалось , что он может приступить к работе с задержкой, поскольку его рабочая виза еще не подтверждена.

По информации ESPN, в «Юнайтед » уверены, что Аморим сможет руководить командой уже 24 ноября – в матче против «Ипсвича ». Источник в клубе сообщил, что процесс одобрения необходимых документов «продвигается позитивно».

Отмечается, что у Аморима не будет формальной презентации в качестве главного тренера. Его первая пресс-конференция пройдет непосредственно перед дебютной игрой во главе команды.