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Рубен Аморим: «Горжусь, что стал тренером «МЮ» – это честь. Я там, где мне и положено быть, думаю. Чувствую себя очень расслабленным»

Рубен Аморим высказался о переходе в «МЮ» и посещении стадиона «Олд Траффорд».

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» прибыл в Англию на этой неделе.

Об «Олд Траффорд»

«Смотря по телевизору, понимаешь, что он большой и впечатляющий. Находясь здесь, ты можешь это почувствовать, и я думаю, ты чувствуешь историю.

Я очень-очень горжусь тем, что стал тренером «Манчестер Юнайтед», так что это потрясающе. Это настоящая честь быть здесь.

О давлении «Олд Траффорд»

«Это действительно забавно, потому что я чувствую себя очень расслабленным. Может быть, потому что это не игровой день.

Когда у нас матч, я становлюсь другим, но сейчас я не чувствую этого груза. Вы знаете, я очень восторжен и довольно расслаблен.

Я думаю, что я там, где мне и положено быть», – сказал Аморим.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»
logoМанчестер Юнайтед
logoОлд Траффорд
logoпремьер-лига Англия
logoРубен Аморим
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