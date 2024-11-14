Де Лигт об «МЮ»: «Я перешел не только ради тен Хага. Это по-прежнему один из крупнейших клубов в мире. Надеюсь, Аморим выведет нас на уровень выше»

Маттейс де Лигт заявил, что перешел в «МЮ» не только ради Эрика тен Хага.

Нидерландский защитник присоединился к манкунианцам прошлым летом из «Баварии». В октябре главный тренер Эрик тен Хаг был отправлен в отставку.

«Он (Эрик тен Хаг – Спортс”) пригласил меня в «Манчестер», моей целью было добиться успехов вместе с Эриком. Ему не очень везло. Во многих матчах мы играли хорошо, но не использовали свои моменты. Жаль, что все так закончилось.

Аморим провел хорошую работу в «Спортинге», надеюсь, он сможет вывести нас на уровень выше. Аморим не первый и не последний мой тренер. Я перешел в «Манчестер Юнайтед » не только ради тен Хага. Думаю, это по-прежнему один из крупнейших клубов в мире. Мне нужно просто делать свое дело и играть хорошо. Сейчас я чувствую себя в полном порядке и игра идет. Надеюсь, что смогу продолжать также», – сказал де Лигт.