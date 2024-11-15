Мостовой о «Спартаке»: «На все пойду, на все должности. Там за 20 лет поменялось 50 человек – я бы тоже поработал, заработал и поехал отдыхать»
10 ноября пост спортивного директора красно-белых покинул Томаш Амарал.
– Вы говорите, что тренером «Спартака» пошли бы. А спортивным директором?
– Тоже. Я сейчас в такой ситуации, что ко всему готов, тем более в «Спартаке». На все пойду, на все должности.
Конечно, я бы определенные изменения в состав внес, но, как я и говорил в том сезоне, что текущий состав «Спартака» должен быть в тройке. «Спартак», я думаю, что за тройку будет бороться обязательно.
Что касается работы Амарала… Да его в лицо никто не видел. Был кто-то и был, как и разница? Они меняются как перчатки, в «Спартаке» за 20 лет поменялось 50 человек, наверное, или больше. Я бы тоже поработал, буквально чуть-чуть. Поработал, заработал и… поехал отдыхать, – сказал бывший полузащитник сборной России.
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