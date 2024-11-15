Футболист брунейского клуба рассказал об уровне местных игроков.

Сборная России сегодня сыграет товарищеский матч с командой Брунея. Начало – в 19:00 по московскому времени.

«Я не совсем понимаю, зачем сборной России играть с Брунеем. Лучше бы сыграли со сборной Медиалиги, было бы больше сопротивления. А сборная Брунея – это, повторюсь, мой бывший клуб, который играет в чемпионате Сингапура, только без легионеров.

Люблю ребят, дружу и общаюсь с ними, но при всем уважении – со сборной России им будет очень трудно. Боюсь, может даже закончиться со счетом 10:0. Допускаю, что гол они забьют, но не более того.

Это если приедут сильнейшие. А если приедут ребята из чемпионата Брунея, то будет совсем слабый уровень. Там тогда спокойно может Валерий Карпин выходить и феерить», – сказал для Спортса’ ‘ бывший форвард сборной Беларуси Андрей Воронков, выступавший в чемпионате Сингапура за брунейский клуб ДПММ.

Я пять лет играл в Брунее – и это было классное приключение