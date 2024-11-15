«Лучше бы Россия сыграла с Медиалигой, больше сопротивления. С ребятами из чемпионата Брунея Карпин может выйти и феерить». Экс-форвард брунейского клуба Воронков об уровне местных игроков
Сборная России сегодня сыграет товарищеский матч с командой Брунея. Начало – в 19:00 по московскому времени.
«Я не совсем понимаю, зачем сборной России играть с Брунеем. Лучше бы сыграли со сборной Медиалиги, было бы больше сопротивления. А сборная Брунея – это, повторюсь, мой бывший клуб, который играет в чемпионате Сингапура, только без легионеров.
Люблю ребят, дружу и общаюсь с ними, но при всем уважении – со сборной России им будет очень трудно. Боюсь, может даже закончиться со счетом 10:0. Допускаю, что гол они забьют, но не более того.
Это если приедут сильнейшие. А если приедут ребята из чемпионата Брунея, то будет совсем слабый уровень. Там тогда спокойно может Валерий Карпин выходить и феерить», – сказал для Спортса’‘ бывший форвард сборной Беларуси Андрей Воронков, выступавший в чемпионате Сингапура за брунейский клуб ДПММ.
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