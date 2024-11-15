Максименко о соцсетях: «Могу залипнуть на час-два максимум. Стараюсь себя ограничивать, а то голова пухнет. У меня простой VPN, не платный, поэтому рилсы редко запускаются»
– Когда ты последний раз плакал?
– В осознанном возрасте не помню. Как-то давно смотрел фильм «Хатико» – вот там подкрадывалось. Помню, это было еще в Ростове, я – маленький. Фильм смотрел мой брат, а я только фрагментами.
До сих пор не досмотрел до конца. Даже не пробую, тяжело. Мне вообще про собак и других животных сложно смотреть.
– У тебя есть домашние животные?
– Да, кот британец и собака мальтипу. В целом нормально уживаются, хотя иногда могут подраться. А любят они больше не меня, а маму.
– Есть такое, что в соцсетях залипаешь на животных?
– На самом деле, на все подряд. Обычно какое-нибудь ха-ха. Особенно на заездах могу залипнуть. Иногда на час.
– А если честно?
– Могу и на два, но это максимум. Стараюсь себя ограничивать, а то уже голова начинает пухнуть.
У меня простой VPN, не платный, поэтому рилсы редко запускаются. С другой стороны, есть шортсы в YouTube. Хотя там как раз чаще смотрю обычные видео, а не минутные. Как правило, обзоры футбольных матчей – и наши лиги, и европейские, – сказал голкипер «Спартака».
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