«Шахтер» снизил цены на билеты после протестов фанатов «Баварии»: стоячие места стоят 26 евро вместо 52, сидячие – от 45 вместо 105
Ранее болельщики мюнхенцев выступили против завышенных цен на билеты на матч команд в Лиге чемпионов, который пройдет в Гельзенкирхене 10 декабря.
Изначально фанаты мюнхенского клуба отправили 55 тысяч заявок на билеты на матч. Однако, затем стало известно, что заявок осталось лишь 19 тысяч.
В выездном матче против «Санкт-Паули» болельщики «Баварии» вывесили баннеры со ссылкой на статью 45 «Регламента Лиги чемпионов». Там говорится, что цены на билеты для выездных болельщиков не должны быть выше, чем для болельщиков команды-хозяйки в сопоставимых секторах.
После переговоров клубов «Шахтер» согласился пересмотреть цены на билеты. Стоячие места теперь стоят от 26 евро вместо прежних 52 евро, а сидячие – от 45 евро вместо 105 евро.
Всем болельщикам, включая тех, кто уже отменил заявку на билеты, должна быть предоставлена возможность подать новый запрос. Запросы, которые не были отменены, остаются в силе, сообщается на сайте «Баварии».
Фанаты «Баварии» вывесили баннер против «Шахтера» и цен на билеты матча ЛЧ: «Почему мы должны платить 52 евро? К черту УЕФА! Почему «Бавария» принимает мошенничество?»
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