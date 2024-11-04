36 тысяч болельщиков «Баварии» из-за дорогих цен отменили заявки на билеты на матч с «Шахтером» в Гельзенкирхене. Для них билет стоит 105 евро

Болельщики «Баварии» отменяют заявки на билеты на матч с «Шахтером».

Команды проведут в Гельзенкирхене матч 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов .

Изначально фанаты мюнхенского клуба отправили 55 тысяч заявок на билеты на матч. Однако по состоянию на понедельник заявок осталось лишь 19 тысяч.

Ранее фанатская группировка Südkurve München призвала бойкотировать игру с «Шахтером» из-за политики ценообразования.

Билеты на матч с «Баварией» стоят дороже, чем на встречи с другими соперниками, – 105 евро, сообщает n-tv.de.

Например, для болельщиков «Аталанты» цена билета на матч с «Шахтером » составила 28 евро, для болельщиков «Янг Бойз » – 31 евро.

Билеты на стоячие места обойдутся баварским болельщикам в 52 евро. При этом стоячие места на домашних матчах «Баварии» стоят 19 евро.