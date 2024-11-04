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  • 36 тысяч болельщиков «Баварии» из-за дорогих цен отменили заявки на билеты на матч с «Шахтером» в Гельзенкирхене. Для них билет стоит 105 евро
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36 тысяч болельщиков «Баварии» из-за дорогих цен отменили заявки на билеты на матч с «Шахтером» в Гельзенкирхене. Для них билет стоит 105 евро

Болельщики «Баварии» отменяют заявки на билеты на матч с «Шахтером».

Команды проведут в Гельзенкирхене матч 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов.

Изначально фанаты мюнхенского клуба отправили 55 тысяч заявок на билеты на матч. Однако по состоянию на понедельник заявок осталось лишь 19 тысяч.

Ранее фанатская группировка Südkurve München призвала бойкотировать игру с «Шахтером» из-за политики ценообразования. 

Билеты на матч с «Баварией» стоят дороже, чем на встречи с другими соперниками, – 105 евро, сообщает n-tv.de.

Например, для болельщиков «Аталанты» цена билета на матч с «Шахтером» составила 28 евро, для болельщиков «Янг Бойз» – 31 евро.

Билеты на стоячие места обойдутся баварским болельщикам в 52 евро. При этом стоячие места на домашних матчах «Баварии» стоят 19 евро.

Опубликовал: Никита Надёжин
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