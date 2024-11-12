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  • «В «Спартаке» за 20 лет сменилось 18 главных тренеров и 50 помощников. А результат – один кубок и чемпионат. Дзюба прав». Мостовой о красно-белых
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«В «Спартаке» за 20 лет сменилось 18 главных тренеров и 50 помощников. А результат – один кубок и чемпионат. Дзюба прав». Мостовой о красно-белых

Александр Мостовой отреагировал на слова Артема Дзюбы о «Спартаке».

Нападающий «Акрона» рассказал об отношении к своему бывшему клубу: «Люблю «Спартак» с детства. Все похерили, что в клуб заложил Старостин – дух народной команды. Хотите чего-то добиться – просто зовете Черчесова и Ромащенко». 

«В этом вопросе нельзя не согласиться с Дзюбой. За 20 лет в «Спартаке» сменилось 18 главных тренеров и около 50 помощников. А результат за эти же 20 лет – один кубок и чемпионат.

Результаты сами говорят за себя. Дзюба прав», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

Дзюба заговорил: не пожмет руки Семаку и Галактионову, любит «Спартак», думает о тренерстве

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСпартак
logoАртем Дзюба
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Мостовой
logoСпорт-Экспресс
logoАкрон
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