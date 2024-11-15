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  • Префект полиции Парижа об игре Франции с Израилем: «Все прошло очень хорошо. Быстро среагировали на драку, 2 человека арестованы. Людей было меньше, но были и семьи»
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Префект полиции Парижа об игре Франции с Израилем: «Все прошло очень хорошо. Быстро среагировали на драку, 2 человека арестованы. Людей было меньше, но были и семьи»

В парижской полиции заявили, что матч сборных Франции и Израиля прошел хорошо.

Вчера национальные команды сыграли вничью (0:0) в 5-м туре Лиги наций. По ходу первого тайма в северной части стадиона «Стад де Франс»  на трибуне, где находились израильские фанаты, началась стычка. В ней поучаствовала фан-группа сборной Франции Irrésistibles. Удалось насчитать около 50 человек.

«Матч прошел очень хорошо с точки зрения безопасности. Все прошло очень хорошо.

Инцидент действительно был. Началась драка, но ее немедленно сдержали стюарды Французской федерации футбола. Они выполнили свою работу, и полиция, которая была на стадионе в порядке исключения, также оказала содействие.

Было произведено два ареста: один сразу и один после матча, как только нам удалось разобрать произошедшее на видео. По итогам этого инцидента в полиции под стражей находятся два человека.

Когда началась драка, мы очень быстро отреагировали, и после этого больше ничего не было.

Премьер-министр [Мишель Барнье], правительство, министр внутренних дел [Брюно Ретайо] и президент [Эммануэль Макрон] хотели, чтобы этот матч состоялся на стадионе «Стад де Франс», так оно и было.

Очевидно, они были довольны. Мы провели этот матч в нормальных условиях, людей, конечно, было меньше, и было много полиции, но матч состоялся. На трибунах были семьи. Франция никогда не сдается», – сказал префект парижской полиции Лоран Нуньес в эфире France 2.

Драка на трибунах, бойкот, митинг за Палестину – не тем ярок матч Франции с Израилем. Еще и зрительский антирекорд

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
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