Семак про 1:3 с «Динамо»: «Ни качественной игры, ни результата, грубо ошибались в обороне. Но можно вылететь и все равно выиграть Кубок – регламент позволяет»
Сергей Семак недоволен игрой «Зенита» против «Динамо» (1:3) в плей-офф FONBET Кубка России.
– К сожалению, не смогли сегодня порадовать наших болельщиков ни качественной игрой, ни результатом. По первому тайму – думаю, сыграли невыразительно, в атаке практически ничего не смогли создать, только после фланговых передач и стандартных положений.
Во втором тайме в атакующем плане прибавили, были хорошие моменты, но не смогли забить. А в обороне сегодня слишком много грубо ошибались, чем соперник и воспользовался.
– Касаемо ответной игры: насколько Кубок России вообще для вас в приоритете и будете ли вы выставлять максимально сильный состав в ответной игре?
– Вы видите, судя по составам команд, которые играют в Кубке, ни для одной из них Кубок не является приоритетом. Он, конечно, важен, но если сравнивать с чемпионатом, то ни один из клубов не играл сильнейшим составом. Это говорит само за себя, наверное.
Регламент позволяет и пройти по верхней сетке, и, проиграв, вылететь и там пройти. Достаточно странно, когда команда может проиграть и при этом все равно выиграть Кубок России. Но, опять же, регламент – есть регламент. Мы играем все равно. Естественно, будем стараться победить в следующем матче. Ничего невозможного нет. Тяжело – это не значит невозможно. А там посмотрим.
В любом случае – независимо от результата – в весенней части мы будем продолжать борьбу за Кубок России, – сказал главный тренер «Зенита».