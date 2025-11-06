Тэйлор с ВАР отменил пенальти после падения хавбека «Брюгге» Боржеша в штрафной «Барсы» во 2-м тайме

Судья отменил пенальти в ворота «Барселоны» после проверки ВАР.

Пенальти в ворота «Барселоны» во 2-м тайме матча с «Брюгге» отменен после проверки ВАР.

На 71-й минуте матча Лиги чемпионов (3:3) хавбек «Брюгге » Карлуш Боржеш упал в штрафной площади после контакта с Алексом Бальде . Арбитр Энтони Тэйлор назначил пенальти, но после просмотра видеоповтора изменил решение и отменил 11-метровый удар.

Изображение: кадр из трансляции