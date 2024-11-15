Драка на трибунах, бойкот, митинг за Палестину – не тем ярок матч Франции с Израилем. Еще и зрительский антирекорд

Макрон был на стадионе.

Франция разрывается из-за матча с Израилем: антирекорд сборной на «Стад де Франс», пропалестинский митинг и отказ от переноса ради «жеста солидарности» от президента Эммануэля Макрона.

Вот главное вокруг скандального матча.

Пришли всего 20 тысяч: антирекорд. И даже так подрались с израильтянами

Еще за сутки до игры стало известно, что надвигается антирекорд: продали всего 20 тысяч билетов на «Стад де Франс». При 80 тысячах полной вместимости смотрелось крайне грустно. Даже на Новую Зеландию в 2003-м пришло 36 842 человека

Это проявление бойкота из-за повышенных мер безопасности: там проводили двойной досмотр и проверяли личность тех, кто с билетом. Глава парижской полиции Лоран Нуньес назвал меры «беспрецедентными». Всего городские власти подключили четыре тысячи полицейских – около 1600 находились на самом стадионе.

Не помогло: уже в первом тайме израильские фанаты на трибунах подрались с французскими.

Было известно, что саму сборную Израиля охраняет элитное подразделение «Рейд», а для фанатов предусмотрены «обратные пути» прямо к месту проживания. Под отдельной охраной полиции тоже. Но вот в чаше самого стадиона не уследили.

Многие болельщики не пошли на игру, но участвовали в пропалестинским митинге – при поддержке левой партии «Непокоренная Франция». Хотели провести его всего в 1,5 км от «Стад де Франс», но не договорились и чуть подвинулись.

Митинг согласовали, однако полиция Парижа предупредила: «Особой угрозы нет, но это матч с высоким риском. Мы видим напряженность и должны сохранять предельную концентрацию в непростой ситуации. Реакция сил внутренней безопасности будет чрезвычайно жесткой», – слова главы полиции Нуньеса.

«Произошел абсолютный взрыв антисемитских выступлений, – добавляет Нуньес. – Всего за десять месяцев с начала года мы зафиксировали более 500 актов антисемитизма – в 2022-м их было около сотни. Под антисемитизмом имею в виду оскорбления, провокации – вплоть до физического насилия».

Макрон и Саркози пришли на матч. Жест солидарности

Президент Франции Эммануэль Макрон тоже посетил игру с Израилем.

В администрации президента считают это «посланием братства и солидарности после невыносимых антисемитских актов, что следовали за матчем в Амстердаме ». Макрон поддерживал фанатов после происшествия: «Это напомнило о самых позорных временах истории. Франция продолжит неустанно бороться с отвратительным антисемитизмом».

За пару часов до матча президент высказался: «Мы ни в чем не поддадимся антисемитизму, насилие никогда не восторжествует, равно как и запугивание».

Макрона поддержал экс-президент Николя Саркози: «Я поддерживаю инициативу, это решение правительства и президента провести матч. Несмотря на угрозу, никогда нельзя уступать желающим насаждать террор. Отступить – значит смириться с неприемлемым».

Драку на трибунах оценили с лучших мест. И свист при гимне Израиля тоже.

«Мы не отступим». Французы отказались от переноса

Усиленная подготовка к игре стартовала после инцидентов в Амстердаме. Там массово нападали на фанатов тель-авивского «Маккаби», их избивали на улицах и отбирали паспорта. Сообщали и об атаках на отели, где останавливались болельщики. Пострадало не меньше 10 человек – это информация Ynet со ссылкой на Министерство иностранных дел Израиля. Daily Mail пишет, что десятерых израильтян госпитализировали. Еще трое человек потеряли с связь со своими семьями. Арестовали же суммарно 57 человек.

Власти Израиля сразу же отреагировали: рекомендовали своим гражданам не ходить на спортивные мероприятия и задуматься, надо ли на игру с Францией тем, кто собирается. «Те, кто хочет напасть на израильтян и нанести им ущерб, выявлены в ряде европейских городов», – заявление Совета национальной безопасности.

Думали над переносом матча на нейтральную территорию, но Франция выступила против. Например, министр внутренних дел Брюно Ретайо: «Это равносильно уступке перед антисемитизмом и насилием. Мы не отступим». Все оставили на «Стад де Франс».

Хотя тренер Дидье Дешам сомневался: «Я не знаю, насколько это хорошее решение. Не мне решать – спрашивайте у президента федерации. В любом случае это должнен быть просто матч. Хорошо это или плохо, каждый пусть решает сам. Я здесь не для того, чтобы судить. У меня нет права голоса в таких вопросах».

«Я здесь только для одного – играть за Францию, – слова Дайо Упамекано. – Надеюсь, что однажды мы снова обретем мир во всех странах. Могу понять, почему люди не хотят приходить. Это их выбор, а мы по-прежнему сразимся на поле. Извините, но я не видел то, что произошло в Амстердаме».

На поле было скучнее, чем вокруг: французы много атаковали и били, но закончили 0:0.

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Фото: Gettyimages /Franco Arland; East News /Islam Safwat / NurPhoto / NurPhoto via AFP, Matthieu Mirville / DPPI via AFP