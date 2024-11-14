Антирекорд посещаемости «Стад де Франс» установлен на игре Франция – Израиль. На матче около 20 000 зрителей

«Стад де Франс» впервые принимает всего около 20 тысяч фанатов.

Сегодня на парижском стадионе проходит матч Лиги наций между сборными Франции и Израиля.

RMC Sport передает, что на игре очень много свободных мест. Более того, установлен антирекорд посещаемости стадиона.

Предыдущий худший результат был зафиксирован в 2003 году на игре Франции против Новой Зеландии – 36 842 человека.