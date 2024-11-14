Антирекорд посещаемости «Стад де Франс» установлен на игре Франция – Израиль. На матче около 20 000 зрителей
«Стад де Франс» впервые принимает всего около 20 тысяч фанатов.
Сегодня на парижском стадионе проходит матч Лиги наций между сборными Франции и Израиля.
RMC Sport передает, что на игре очень много свободных мест. Более того, установлен антирекорд посещаемости стадиона.
Предыдущий худший результат был зафиксирован в 2003 году на игре Франции против Новой Зеландии – 36 842 человека.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: RMC Sport
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