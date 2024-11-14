Гимн Израиля освистали перед матчем на «Стад де Франс». Во время игры началась стычка между израильскими и французскими фанатами
На матче Франции против Израиля на трибунах возник конфликт.
RMC Sport передает, что во время объявления состава гостей, а также во время их гимна раздался свист. В трансляции звук был приглушен.
По ходу первого тайма в северной части стадиона на трибуне, где находились израильские фанаты, началась стычка. В ней поучаствовала фан-группа сборной Франции Irrésistibles. Удалось насчитать около 50 человек.
Болельщики сборной Израиля при этом скандировали: «Освободите заложников, освободите заложников!»
Отмечается, что службе безопасности при участии полиции удалось быстро разобраться с потасовками.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: RMC Sport
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