Павлюченко пошутил про Дзюбу: «Пес вонючий. Он не будет обижаться, знает, что я любя»
Бывший нападающий принял участие в матче легенд «Спартака» и «Динамо» (1:2) памяти Федора Черенкова. Павлюченко забил гол за легенд «Спартака».
Перед началом матча Павлюченко, выбегая на поле, с улыбкой отреагировал на вопрос комментатора и ведущего «Матч ТВ» Тимура Журавеля «Дзюба – псина или нет?»: «Пес вонючий».
– Когда ты выбегал на поле, крикнул в камеру: «Пес вонючий». Ты знаешь, про кого мы там говорили?
– Что-то про Дзюбу (смеется). Он на меня не будет обижаться. Он знает, что я любя.
– А за кого ты в споре Генича и Дзюбы?
– Ни за кого. Пусть лучше они дружат. Я и Костю люблю, и Дзюбу. Я не знаю, что происходит, но Костя – порядочный человек. Дзюба – понятно, он всегда такой был. Вроде и шутит, но его шутки, они такие, ощущаются болью.
Думаю, они увидятся и сами разберутся. Не знаю, кто начал, кто там первый.
– Ты футбол с комментаторами смотришь?
– Да, я все слышу.
– И кто твой любимый?
– Костя Генич. И ты тоже, – сказал Павлюченко в разговоре с Журавелем.
Дзюба поддержал мнение Карпина о комментаторах: «Пришли в себя после того, как пуканы взорвались. Где Генич играл? На первенство водокачки, когда обыгрывал людей с колокольчиком?»
Генич о словах Дзюбы: «Ни одна футбольная псина не будет ставить под сомнение мою карьеру. Особенно такая, как правдолюб»
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