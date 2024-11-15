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Павлюченко пошутил про Дзюбу: «Пес вонючий. Он не будет обижаться, знает, что я любя»

Роман Павлюченко в шутку назвал Артема Дзюбу «вонючим псом».

Бывший нападающий принял участие в матче легенд «Спартака» и «Динамо» (1:2) памяти Федора Черенкова. Павлюченко забил гол за легенд «Спартака». 

Перед началом матча Павлюченко, выбегая на поле, с улыбкой отреагировал на вопрос комментатора и ведущего «Матч ТВ» Тимура Журавеля «Дзюба – псина или нет?»: «Пес вонючий».

– Когда ты выбегал на поле, крикнул в камеру: «Пес вонючий». Ты знаешь, про кого мы там говорили?

– Что-то про Дзюбу (смеется). Он на меня не будет обижаться. Он знает, что я любя.

– А за кого ты в споре Генича и Дзюбы?

– Ни за кого. Пусть лучше они дружат. Я и Костю люблю, и Дзюбу. Я не знаю, что происходит, но Костя – порядочный человек. Дзюба – понятно, он всегда такой был. Вроде и шутит, но его шутки, они такие, ощущаются болью.

Думаю, они увидятся и сами разберутся. Не знаю, кто начал, кто там первый.

– Ты футбол с комментаторами смотришь?

– Да, я все слышу.

– И кто твой любимый?

– Костя Генич. И ты тоже, – сказал Павлюченко в разговоре с Журавелем.

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Генич о словах Дзюбы: «Ни одна футбольная псина не будет ставить под сомнение мою карьеру. Особенно такая, как правдолюб»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ютуб-канал Тимура Журавеля
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