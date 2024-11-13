Роман Павлюченко: «В нашей стране одна народная команда – «Спартак». И один народный футболист – Черенков!»
Роман Павлюченко высказался о народной любви к «Спартаку» и Федору Черенкову.
«В нашей стране есть одна народная команда – «Спартак». И один народный футболист – Федор Черенков», – заявил экс-нападающий красно-белых в эфире «Матч ТВ» во время матча легенд.
Легенды «Спартака» и «Динамо» играют (1:2, второй тайм) в матче памяти Федора Черенкова на «Лукойл Арене» в Москве. Павлюченко забил гол за легенд «Спартака».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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