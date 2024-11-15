Экс-директор «Атлетика» посоветовал «Реалу» купить Салиба: «Придется потратить 80 млн евро, но он обеспечит вам 10 лет игры на высоком уровне»
«Реалу» посоветовали купить Вильяма Салиба.
«Я бы не стал подписывать [Салиба] в январе, я бы подождал и рассмотрел Эмерика Лапорта как вариант.
Возможно, придется потратить 80 миллионов евро на такого игрока, как Салиба, который обеспечит вам 10 лет игры на высоком уровне.
«Реал» редко ошибается в таких вопросах» – сказал бывший спортивный директор «Атлетика» Рафаэль Алькорта в интервью Cadena SER.
Лапорт об интересе «Реала»: «Я бы прислушался к их звонку. Такие клубы нельзя игнорировать»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metro
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