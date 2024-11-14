Лапорт об интересе «Реала»: «Я бы прислушался к их звонку. Такие клубы нельзя игнорировать»
Эмерик Лапорт готов обсудить с «Реалом» возможный переход.
Ранее появилась информация о желании мадридского клуба подписать испанского защитника в зимнее трансферное окно.
«Я бы, конечно, прислушался к звонку из «Реала». Такие клубы нельзя игнорировать», – сказал защитник «Аль-Насра» в интервью El Larguero.
Лапорт также добавил, что он «не в курсе» возможных предложений.
Статистику 30-летнего Лапорта можно увидеть здесь.
Рамос хотел вернуться в «Реал» до конца сезона. Перес и Санчес поблагодарили игрока, но отказались от услуг Серхио (El Chiringuito)
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Si.com
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