Лапорт об интересе «Реала»: «Я бы прислушался к их звонку. Такие клубы нельзя игнорировать»

Эмерик Лапорт готов обсудить с «Реалом» возможный переход.

Ранее появилась информация о желании мадридского клуба подписать испанского защитника в зимнее трансферное окно.

«Я бы, конечно, прислушался к звонку из «Реала ». Такие клубы нельзя игнорировать», – сказал защитник «Аль-Насра » в интервью El Larguero.

Лапорт также добавил, что он «не в курсе» возможных предложений.

Статистику 30-летнего Лапорта можно увидеть здесь .

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