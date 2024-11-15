Батраков о своей игре в сезоне: «Насчет «разрываю РПЛ» не особо соглашусь. Помогает доверие тренерского штаба и партнеров»

Алексей Батраков не считает, что он «разрывает» Мир РПЛ в этом сезоне.

19-летний полузащитник «Локомотива » забил 10 мячей и сделал 6 голевых передач в 14 матчах в текущем сезоне. Он лидирует в гонке бомбардиров.

«Насчет «разрываю лигу» не особо соглашусь. Помогает доверие тренерского штаба и партнеров по команде.

Они всегда рядом со мной – подсказывают, поддерживают. Наверное, из-за этого что-то да получается», – сказал Батраков .