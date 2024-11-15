Батраков о своей игре в сезоне: «Насчет «разрываю РПЛ» не особо соглашусь. Помогает доверие тренерского штаба и партнеров»
Алексей Батраков не считает, что он «разрывает» Мир РПЛ в этом сезоне.
19-летний полузащитник «Локомотива» забил 10 мячей и сделал 6 голевых передач в 14 матчах в текущем сезоне. Он лидирует в гонке бомбардиров.
«Насчет «разрываю лигу» не особо соглашусь. Помогает доверие тренерского штаба и партнеров по команде.
Они всегда рядом со мной – подсказывают, поддерживают. Наверное, из-за этого что-то да получается», – сказал Батраков.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Р-Спорт»
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