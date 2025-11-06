7

Де Росси возглавил «Дженоа»

Даниэле де Росси возглавил «Дженоа».

Клуб из Генуи объявил о назначении де Росси на пост главного тренера. Ранее «Дженоа» уволила Патрика Виейра, после его отставки команду временно возглавлял Доменико Кришито.

Последним клубом в тренерской карьере де Росси была «Рома», которую он возглавлял с января по сентябрь 2024 года.

В первом матче под руководством нового тренера «Дженоа» сыграет с «Фиорентиной», игра пройдет 9 ноября. После 10 туров команда идет на 18-м месте в Серии А, набрав 6 очков.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Дженоа»
