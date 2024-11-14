Макрон перед матчем Франции и Израиля: «Мы не поддадимся антисемитизму. Насилие никогда не восторжествует»

Эммануэль Макрон высказался о рисках в связи с проведением матча против Израиля.

Сборная Франции примет команду Израиля в 5-м туре Лиги наций . Матч пройдет на «Стад де Франс» сегодня и начнется в 22:45 по московскому времени. Макрон будет присутствовать на стадионе.

Во время проведения встречи будут приняты усиленные меры безопасности . Вокруг стадиона установят «антитеррористический периметр безопасности».

«Мы ни в чем не поддадимся антисемитизму, и насилие, в том числе и во Французской Республике, никогда не восторжествует, равно как и запугивание», – заявил президент Франции.

На матче Франция – Израиль будет удвоенный контроль и обыск с проверкой личности обладателя билета. Израильскую сборную будет охранять элитное подразделение «Рейд»