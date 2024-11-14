Макрон перед матчем Франции и Израиля: «Мы не поддадимся антисемитизму. Насилие никогда не восторжествует»
Эммануэль Макрон высказался о рисках в связи с проведением матча против Израиля.
Сборная Франции примет команду Израиля в 5-м туре Лиги наций. Матч пройдет на «Стад де Франс» сегодня и начнется в 22:45 по московскому времени. Макрон будет присутствовать на стадионе.
Во время проведения встречи будут приняты усиленные меры безопасности. Вокруг стадиона установят «антитеррористический периметр безопасности».
«Мы ни в чем не поддадимся антисемитизму, и насилие, в том числе и во Французской Республике, никогда не восторжествует, равно как и запугивание», – заявил президент Франции.
На матче Франция – Израиль будет удвоенный контроль и обыск с проверкой личности обладателя билета. Израильскую сборную будет охранять элитное подразделение «Рейд»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BFMTV
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