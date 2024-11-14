Салех из Брунея не знает ни одного российского игрока: «Ни одной мысли. Клубы – ЦСКА, «Зенит», еще одна сильная команда в ЛЧ играла»
– Что вы знаете о России?
– Весь мир знает Россию. Россия играла на чемпионате мира. Чемпионат России все знают. Сыграть с Россией для нас – огромная возможность. Товарищеский матч не будет для нас простым.
– Каких российских футболистов вы знаете?
– Россия… Россия… (улыбается – Спортс”). Ни одной мысли.
– Не знаете ни одного игрока?
– Да. Может, кого-то помню, но имена не приходят в голову. Может, если увижу, пойму, что знаю.
– А какие-то футбольные команды из России знаете?
– Конечно! ЦСКА Москва, «Зенит». Наверное, все. Еще одна команда, она сильная, играла в Лиге Чемпионов.
– Как смотрят футбол в Брунее? За какими европейскими турнирами следите? Лига чемпионов, АПЛ, Серия А?
– Все смотрим. Серию А, АПЛ, Лигу чемпионов. Все смотрим, все лиги, все команды.
– Какая ваша любимая команда? Тренер? Игрок?
– Я болею за «Манчестер Юнайтед». Любимый игрок – Хаби Алонсо, – сказал в интервью Спортсу” полузащитник Азван Салех.
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