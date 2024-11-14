Мостовой о планах после получения лицензии: «В «Спартак» не берут, придется искать другие варианты»

Александр Мостовой высказался об обучении на тренера.

Бывший футболист сборной России проходит курс для получения тренерской лицензии в академии РФС.

«Обучение продолжается до конца года. Там аттестация, бумажка, которая дает право тренировать.

Планы? В «Спартак » не берут, придется искать другие варианты», – сказал Мостовой .