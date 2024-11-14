Мостовой о планах после получения лицензии: «В «Спартак» не берут, придется искать другие варианты»
Александр Мостовой высказался об обучении на тренера.
Бывший футболист сборной России проходит курс для получения тренерской лицензии в академии РФС.
«Обучение продолжается до конца года. Там аттестация, бумажка, которая дает право тренировать.
Планы? В «Спартак» не берут, придется искать другие варианты», – сказал Мостовой.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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