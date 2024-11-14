«Сборная не для того создана, чтобы Дзюба бил рекорды. Согласен с Карпиным». Балахнин о желании Артема вернуться в национальную команду

Сергей Балахнин согласен с решением не вызывать в сборную Артема Дзюбу.

Нападающий «Акрона » ранее заявил о желании вернуться в сборную России: «Хотелось бы, чтобы вызвали и дали шанс заковырять гол». Дзюба делит с Александром Кержаковым первое место по голам за национальную команду – по 30.

– Стоит ли Карпину вызвать Дзюбу в сборную, чтобы тот побил рекорд Кержакова?

– Карпин правильно ответил, сборная не создана для того, чтобы Дзюба бил рекорды. Я полностью согласен с Карпиным в том, что сейчас нужно давать шанс молодым ребятам, – сказал бывший тренер сборной России.