«Сборная не для того создана, чтобы Дзюба бил рекорды. Согласен с Карпиным». Балахнин о желании Артема вернуться в национальную команду
Сергей Балахнин согласен с решением не вызывать в сборную Артема Дзюбу.
Нападающий «Акрона» ранее заявил о желании вернуться в сборную России: «Хотелось бы, чтобы вызвали и дали шанс заковырять гол».Дзюба делит с Александром Кержаковым первое место по голам за национальную команду – по 30.
– Стоит ли Карпину вызвать Дзюбу в сборную, чтобы тот побил рекорд Кержакова?
– Карпин правильно ответил, сборная не создана для того, чтобы Дзюба бил рекорды. Я полностью согласен с Карпиным в том, что сейчас нужно давать шанс молодым ребятам, – сказал бывший тренер сборной России.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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