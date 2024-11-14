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  • Глава Футбольной ассоциации Брунея не знает Карпина: «Увы, не слышал. Помню одного парня, плеймейкер, как же его имя? Аршавин, да! Один из лучших футболистов сборной России!»
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Глава Футбольной ассоциации Брунея не знает Карпина: «Увы, не слышал. Помню одного парня, плеймейкер, как же его имя? Аршавин, да! Один из лучших футболистов сборной России!»

Глава Футбольной ассоциации Брунея заявил, что не слышал про Валерия Карпина.

Товарищеский матч сборных России и Брунея состоится в Краснодаре 15 ноября и начнется в 19:00 по московскому времени.

– Кого вы знаете из российских футболистов?

– Ох, ну и вопрос (смеется). Я помню одного парня, он полузащитник, плеймейкер. Как же его имя?

Алексей Миранчук, Александр Головин?

– Нет‑нет, он играл достаточно давно.

Андрей Аршавин?

– Аршавин, да! Он один из лучших футболистов сборной России! Он многое сделал в свое время для того, чтобы ваша команда забралась на самый верх. А если говорить о нынешней сборной России, мне трудно следить за ней из‑за санкций ФИФА. Персонально за футболистами не слежу, но вижу и понимаю, во что играет ваша сборная.

Вы играете как в Бразилии, но более систематически, оттачиваете футбол, делаете все красиво. Также видно, что у игроков сборной России есть сильные индивидуальные навыки.

Я и правда считаю, что российская команда очень сильна, пусть и не играет официальные матчи. И мои слова искренние, я так говорю не просто из‑за уважения к России.

А знаете ли главного тренера Валерия Карпина?

– Увы, не слышал.

В свое время он был одним из лучших футболистов Испании, был лидером «Реал Сосьедад», «Сельты».

– С российским паспортом?

Да.

– Это очень достойно, – сказал президент Футбольной ассоциации Брунея Фейсал Юсофф.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoАндрей Аршавин
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoВалерий Карпин
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