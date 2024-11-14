Бруну о Роналду: «Он хорошо танцует, есть вещи, которых вы не знаете о нем. Впервые попав в сборную, я стеснялся, а он начал разговаривать со мной, называл по имени»
«Полагаю, есть много вещей, которых вы не знаете – нужно всегда быть рядом с ним, чтобы понять, какова его жизнь, но... он хорошо танцует, он здорово двигается.
Это смешно и одновременно трогательно. Когда я впервые приехал сюда (в сборную Португалии – Спортс”), меня окружали большие игроки, которыми я восхищался, и я был довольно застенчив. Я не хотел ни с кем разговаривать.
Я здоровался, опуская голову, и Криштиану не было, когда я прибыл, потому что я приехал очень рано, а когда он появился, он начал разговаривать со мной, называл меня по имени... И сказал мне: «Я видел твои игры, ты забивал голы, очень хорошо играл за «Спортинг». И я помню, как вернулся домой, чтобы рассказать об этом своим друзьям и семье: «Он смотрел мои игры, как он знает мое имя?» Потому что это был мой первый раз в сборной, и игроки, которыми ты восхищаешься, знают, кто ты», – сказал полузащитник «МЮ» на ютуб-канале Роналду.
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