Бруну о Роналду: «Он хорошо танцует, есть вещи, которых вы не знаете о нем. Впервые попав в сборную, я стеснялся, а он начал разговаривать со мной, называл по имени»

Бруну Фернандеш рассказал, что Криштиану Роналду хорошо танцует.

«Полагаю, есть много вещей, которых вы не знаете – нужно всегда быть рядом с ним, чтобы понять, какова его жизнь, но... он хорошо танцует, он здорово двигается.

Это смешно и одновременно трогательно. Когда я впервые приехал сюда (в сборную Португалии – Спортс”), меня окружали большие игроки, которыми я восхищался, и я был довольно застенчив. Я не хотел ни с кем разговаривать.

Я здоровался, опуская голову, и Криштиану не было, когда я прибыл, потому что я приехал очень рано, а когда он появился, он начал разговаривать со мной, называл меня по имени... И сказал мне: «Я видел твои игры, ты забивал голы, очень хорошо играл за «Спортинг». И я помню, как вернулся домой, чтобы рассказать об этом своим друзьям и семье: «Он смотрел мои игры, как он знает мое имя?» Потому что это был мой первый раз в сборной, и игроки, которыми ты восхищаешься, знают, кто ты», – сказал полузащитник «МЮ » на ютуб-канале Роналду.