«Весь вечер переживала, что в сумке часы с бриллиантами». Новый сезон реалити Джорджины

Теперь о жизни в Саудовской Аравии.

На Netflix вышел третий сезон реалити «Я – Джорджина».

Коротко напомним суть двух предыдущих сезонов (у нас есть обзор и на первый , и на второй ). Реалити показывает роскошную жизнь девушки Криштиану: путешествия, развлечения, отдых, участие в показах, фотосессиях и рекламных кампаниях для топовых брендов.

Она делится переживаниями, рассказывает, насколько комфортно летать на частном джете, меряет украшения с бриллиантами, чистит сумочки от отпечатков, проводит экскурсию по гардеробной с дорогущими вещами. Видно, что Джорджина без ума от себя. Окружение и друзья тоже в восторге и постоянно на камеру нахваливают ее.

На сайте крупнейшей интернет-базы кино IMDb у «Я – Джорджина» 4 звезды из 10 (причем 35% зрителей поставили единицы). Многие критикуют сериал за бутафорность, наигранность, поверхностность, неискренность, нарциссизм и хвастовство богатством. Некоторые искренне не понимают, чем Джорджина вообще заслужила реалити от Netflix.

Вот пара свежих отзывов с IMDb.

«Документальный фильм о фальшивых, претенциозных и крайне нарциссических людях. Вы не ожидаете ничего другого, зная, насколько эгоистичен и нарциссичен ее партнер [Роналду]».

«Просмотр этого реалити о жене Роналду – суровое напоминание о вопиющей несправедливости в нашем мире. Бесит то, что люди, которые мало что дают обществу, восхваляются и возносятся на пьедестал. Между тем, люди, которые посвящают жизнь значимым делам, остаются невидимыми».

Так ли все плохо с новым сезоном реалити? Давайте смотреть!

Джорджина хотела уехать из Манчестера и рада Саудовской Аравии. Выбирала образ для Роналду на презентацию в «Аль-Насре»

Первый сезон реалити захватил время в Турине, второй – в Манчестере. А третий уже снимали, когда Криш перешел в Саудовскую Аравию.

Кажется, в Манчестере Джорджине не очень нравилось: «Когда Криштиану сказал про «Аль-Наср», я испытала облегчение. Я хотела уехать из Манчестера. Было ощущение, что впереди что-то хорошее. Я радовалась переезду в Саудовскую Аравию. Первое время у нас не было дома. Мы месяц жили в отеле. Поначалу настроение было нестабильным».

В день презентации Роналду в «Аль-Насре» у Джорджины была важная миссия – она выбирала обзраз для себя и Криштиану.

«Утром я разобрала все чемоданы, подобрала себе образ. Покрасила волосы в оттенок потемнее. Попросила погладить одежду детей и Криштиану. Отправила кого-то купить Кришу белую рубашку. Да, я забыла рубашки и выходные туфли. Каждый раз, собирая вещи, забываю туфли Криштиану», – призналась Джорджина.

Девушка сказала Криштиану надеть серый костюм с белой рубашкой. Португалец сильно не спорил. Все прошло хорошо. Семью замечательно приняли в новой стране. Съехав из отеля, все поселились в здоровом особняке с бассейном. Джио влюбилась в дом и начала выстраивать быт в Саудовской Аравии.

«В Эр-Рияде я очень занята и очень счастлива. И мне не хватает времени, чтобы переделать все дела. Просыпаюсь, пью кофе с Криштиану. Он идет на тренировку. Я – в спортзал. Я в форме, но с жиром нужно бороться. Затем я готовлюсь к делам, связанным с работой и домом. Занимаюсь дочерью Беллой. Перекусываю на ходу и еду забирать детей из школы», – описала Джорджина распорядок.

У Джио все стандартно: ездит на модные показы, отдыхает на Мальдивах, снимается для журналов, меряет украшения и одежду

Образ жизни в новой стране не сильно изменился. Все как и в двух прошлых сезонах. Какую-то часть времени Джорджина уделяет работе. Она востребованная модель. На нее регулярно выходят бренды и модные журналы. Остальное время забивается отдыхом с семьей, друзьями, курортами и путешествиями.

● 28 октября 2023-го. В Эр-Рияде намечается вечер бокса – Фьюри против Нганну. Роналду и Джорджина собираются его посетить. У Джио процесс подготовки начинается задолго до выезда. Сначала ей делают мейкап. «Сделайте ее красивой. Сегодня одно из главных событий мира», – говорит агент девушки Рамон визажистам.

Рамон спрашивает у Джорджины, выбрала ли она наряд на выход. Та с удовольствием показывает: блейзер, коричневое платье, белые туфли и сумочка Lady Dior.

Следом камера будто скрыто снимает через окно, как Джорджина, Роналду и Криштиану-младший ужинают перед мероприятием.

Джио уносит тарелки, а Криш что-то эмоционально рассказывает. Дальше все трое прыгают в «Майбах» и гонят на бокс. На мероприятии шумно. И полно селебрити.

Роналду здоровается с Фигу, общается с боссом Ла Лиги Хавьером Тебасом, И тепло перебрасывается несколькими фразами с Конором Макгрегором. Между ними получается весьма странный диалог. Конор рассказывает, что ждет с женой четвертого ребенка. Криш говорит, что у него пять детей. Бывший боец шутит, что он нагоняет Роналду и наступает ему на пятки.

Потом Конор зачем-то предлагает провести дуэль взглядов. Выглядит весьма странно.

«Мне очень нравится выходить в свет с Криштиану. Если это связано со спортом – еще лучше», – говорит Джорджина за кадром.

В какой-то момент Криш идет на встречу с боссом Jacob & Co. Получать особенные часы. Те, в которых он приехал, отдает Джорджине. «Я весь вечер переживала, что в сумке у меня часы с бриллиантами», – делится взволнованная девушка.

Дальше по плану – встреча с Тебасом. Босс Ла Лиги якобы смотрел реалити, а его жена – поклонница Джио. Та вдруг решила вспомнить, что Тебас с женой часто бывали в отеле, где Джорджина работала обслуживающим персоналом. «Кто бы мог подумать, когда я была официанткой и убирала комнаты, что через пару лет я буду знакома с президентом Ла Лиги?» – поражается Джио.

Между хайлайтами боя Джорджина рассуждает о том, что не хотела бы, чтобы Криштиану был боксером, поскольку это рискованный спорт. Принимать на себя столько ударов – очень опасно. На этом конец.

● Мадрид. Джорджина приехала на фотосет для ювелирного бренда Chopard. Все как обычно. Макияж. И съемки. Параллельно Джорджина размышляет: «В этом году работа одновременно изматывающая и ободряющая. Мне повезло с работой, которая мне нравится. Я встречаю очень интересных людей».

● Между плотным графиком героиня находит время для семьи. В первом эпизоде, например, идет с детьми в парк недалеко от особняка.

● Как-то утром к Джорджине пришел визажист. Они сидели на диване. И девушка решила поделиться переживаниями. Ей не нравится одна стена в доме. Рисунок на ней напомнил изображение Сатаны. Джио размышляет, что с этим делать. Есть вариант купить новый камень и все переделать, но это будет стоить «целое состояние». Закрасить нельзя, потому что дом съемный. «Я верю в дьявольщину. Но Бог меня хранит. Я верю в его защиту», – говорит Джорджина. Небольшой спойлер: в конце сериала ту стену закрыли гипсокартоном.

● В конце первого эпизода Джорджина прилетает в Мадрид с Роналду и подругой, чтобы сняться на обложку для португальского журнала Vogue.

● Во втором эпизоде Джорджина оказывается в Париже, где посетит показ бренда Loewe. В номере отеля гостью тепло встречают: цветы, шарики, а в шкафу ждут наряды. Джорджина примеряет приготовленные для нее сапоги и плащ. Недолго играет драматичная музыка, а камера фиксирует лица находящихся в комнате людей. Все ждут, понравятся ли Джио приготовленные вещи или нет. Ей нравится. Все выдыхают.

На утро Джорджина делится с агентом Рамоном страшным сном. Ей снилось, что ее ограбили. Возможно, все потому, что перед поездкой приятели говорили ей не рисковать и не брать дорогие часы в Париж. Но это не мешает Джорджине надеть дорогие украшения перед показом.

Дальше сам показ.

Потом отъезд в отель. И результат: про присутствие Джио написали многие медиа.

● В середине второго эпизода Джорджина с Роналду и детьми поехали отдохнуть на Красное море в Саудовской Аравии. Там время с семьей и полный релакс. Кусок про отдых на Красном море получился душевным.

● Вскоре уже без Роналду Джорджина летит в Дубай на выставку искусства. Там больше всего ей понравилась картина Леонардо да Винчи.

● Следующая остановка – Венеция. Там Джорджина примеряет украшения, в которых идет на кинофестиваль. С собой она взяла свою команду (агент, визажисты) и сестру с мужем. Итог предсказуемый: медиа опять отметили образ Джорджины и написали о ней.

● Но времени на отдых особо нет. Нужно ехать дальше. Джорджина летит в Мадрид, чтобы сняться для бренда одежды Guess. На съемках присутствует сам основатель компании.

● В Эр-Рияде проходила церемония вручения Joy Awards, которая собрала немало голливудских звезд. Джорджину позвали вручить награду. Там Джио удалось пообщаться с Евой Лонгорией. Девушка Роналду в восторге!

● От работы нужно отдыхать, поэтому Джио с друзьями и агентом Рамоном летит в оазис Аль-Ула в Саудовской Аравии. Там все весело проводят время.

● Почти половина четвертой серии посвящена дню рождения Джорджины, который она празднует на Мальдивах. Криша не была, потому что он находился с «Аль-Насром» в Китае. Зато собрались друзья.

Но даже во время отдыха пришлось поработать. Прямо на Мальдивах записывали ролик для мексиканского Vogue о содержимом сумочки. Съемки шли сложно, начинало темнеть. И между Джио и ее агентом Рамоном даже случилась небольшая ссора. Но конфликт уладили. И началось веселье. Джорджина подготовила для друзей конкурсы: перетягивание каната, борьба в кругу (кто кого вытолкнет), донести яйцо в ложечке, которая во рту, до корзины, кто первый сядет на стул (стульев на один меньше, чем участников).

Вечером всех ждал праздничный ужин и торт. Криш не забыл поздравить возлюбленную и прислал большой букет, записав также видеообращение.

● Вернувшись с Мальдив, Джорджина показывает другие занятия. Например, она берет уроки английского. Параллельно ей делают маникюр и педикюр. Уровень английского у Джио не очень высокий, она с трудом выстраивает предложения (но, по ее мнению, у нее зато большой словарный запас). И в принципе ничего особо не записывает. Просто пытается делиться событиями из жизни на английском.

Заканчивают день в торговом центре и на аттракционах.

● Дальше опять вылет в Мадрид. Там съемка для обложки мексиканского Vogue и съемки в клипе музыканта Ятры.

● Последние два эпизода не слишком событийные. Джорджина со свитой летит в Париж. В свободное время они отдыхают, заезжают в Диснейленд. Но вообще, Джио там по делу. В рамках Парижской недели моды ей предложили поучаствовать в показе бренда Vetements. Причем платье было сделано из футболки «Манчестер Юнайтед» с автографом Роналду. Только семерка и фамилия располагались не сзади, а спереди.

Участие Джорджины готовилось в строгой секретности. Босс Vetements Гурам Гвасалия не хотел, чтобы кто-то узнал, какой особенный прикид он приготовил. Что касается показа, Джио начинает немного нервничать, когда Гурам говорит, что по подиуму придется идти быстро. Это настолько не дает девушке покоя, что на следующий день она обращается к фэшн-специалисту, чтобы та поставила ей правильную походку под конкретный показ. Но, кажется, все переживания напрасны. Джорджина легко проходится по дорожке. И, как вы уже догадались, опять попадает на страницы модных медиа.

Есть ощущение, что два финальных эпизода слишком растянуты и в них не хватает динамики. Плюс скомканная концовка. После Парижа Джио снимается еще для одного бренда. А затем делится законченным вариантом пляжного домика – она отвечала за дизайн интерьеров и территории. В самом конце благодарности Netflix и съемочной группе. Кажется, это был последний сезон реалити.

Пафос и самолюбование никуда не делись: не такая, как все, рассказы о вере, семейности и экономности

Прошлые сезоны трещали от пафоса, самолюбования и лести. Все хвалили Джорджину, а она нахваливала себя: какой она хороший человек, какая успешная женщина, хорошая хозяйка, экономная, добрая, щедрая. Никто ни разу не перечил Джио, а только во всем поддакивали. Пафос заключался в излишней драматизации, банальности и наигранности. Из вроде бы банальных вещей раскручивали целое шоу.

Стоит признать, что лести в третьем сезоне стало меньше, как и самолюбования и пафоса. Но иногда такие моменты все же проскальзывали.

● Когда Джорджина прилетела в Париж, она смаковала, что по городу ездят автобусы, обклеенные рекламой Guess с ее участием.

В Венеции аналогично.

Впрочем, возможно, это стоит расценивать как художественный прием режиссеров, чтобы показать уровень влияния и популярности Джорджины.

● Джио (как и в прошлых сезонах) неоднократно пыталась показать, что она не такая, как все. Во втором эпизоде в отеле в Париже она смотрит на длинный чек и выдает агенту деньги на что-то. После чего отмечает: Рамон иногда смеется над ней из-за того, что она ведет блокнотик, где записывает все траты.

В конце того же эпизода она рассказывает, что как-то в Нью-Йорке часто находила монетки, но не выбрасывала их, а копила, потому что копейка рубль бережет. Может, человек и правда экономный, что тут такого? В прошлом сезоне была похожая история: Джорджина говорила об экономности («Я очень экономная. Тружусь как пчелка»), но следом спокойно тратила 30 тысяч долларов на одежду за один поход по магазину (вряд ли экономный человек так ведет себя).

● «Мода меняется, а я нет. Я верна сама себе», – такую фраза Джорджина бросила, говоря о посещении показа Loewe в Париже. Опять попытка показать, что она не как все. Но в чем это выражается, непонятно. В ее гардеробе полно попсовых люксовых марок вроде Louis Vuitton и Gucci с логотипами на видных местах.

● Очень странно смотрелся кусок в пятом эпизоде, когда Джорджина пришла в церковь (там в разгар дня не было ни одного человека). «Апостол Фаддей – покровитель отчаявшихся. Я пришла поблагодарить его за то, что он наставил меня на путь света. С детства я хожу в церковь ставить свечки Богу», – так Джорджина объясняет визит.

Под легкую расслабляющую музыку, которую наложили режиссеры, Джио прогуливается по церкви. Потом молится (камеры снимают ее крупным планом). «Мне нравится молиться за всех, с кем я знакома и кто нуждается в этом», – рассказывает девушка.

О фигурку апостола Джорджина натирает карточку с изображением Роналду: «Я благословила его карточку, чтобы пожелать ему удачи и покровительства апостола Фаддея на чемпионате Европы».

Финальный этап – покупка свечей. Джорджина бросает монетки в автомат. «Я покупаю много свечей. Как подарок от святого. Чтобы в домах моих любимых было светлее», – говорит она.

В прошлых сезонах Джорджина тоже неоднократно говорила о вере. Но это не помешало ей в то же время пригласить гадалку на встречу с друзьями.

● По ходу сезона была также пачка пафосных фраз: благодарна за то, кем стала, восхищение тем, какая она хорошая хозяйка (когда организовала каток на заднем дворе в Мадриде), рассуждения, насколько важна семья и ее поддержка (вроде бы и так очевидно, что дружная и счастливая семья – это очень хорошо). «Я очень горжусь тем, чего я добиваюсь. И прекрасной семьей, которую создала», – вот одна из таких фраз.

● Если говорить об искренности, есть ощущение, что некоторые вещи замалчиваются. В первых двух сезонах Джорджина была неразлучна с испанскими друзьями (с некоторыми из них она работала в магазине до встречи с Роналду). Их компанию она называла «дорогушами». В этом сезоне о «дорогушах» почти ни слова. Они лишь раз мелькнули на съемках клипа в Испании. И все. На день рождения Джио никто из них не прилетел. Хотя раньше она смело посылала за ним личный джет. Похожая история с сестрой. Та сверкнула пару раз. Недавно медиа заметили, что обе поудаляли общие фотки из соцсетей.

Если это честное и искреннее реалити, может, следовало бы сказать пару слов о том, почему с друзьями стали реже видеться? Что произошло? Ссора, отсутствие времени?

Хорошая новость: Криша стало больше!

Особенность третьего сезона – больше Роналду и футбола в целом.

● Во втором эпизодпе Джорджина, Криштиану-младший и второй сын Матео заезжают на «Сантьяго Бернабеу» и посещают музей «Реала». Там еще раз фиксируют величие Криштиану. В музее Джорджина удивляется мотивации Роналду, который, имея все, не хочет останавливаться. Джио то ли в шутку, то ли нет говорит, что Криш может завершить карьеру в 50 лет.

● Добавили душевности кадры семейного отдыха на море в Саудовской Аравии. У одной из дочерей выпал молочный зуб, девочка побежала хвастаться родителям. Роналду дал дочери деньги, которые ей «передала зубная фея». И разыграл детей: начал трогать свои зубы и говорить, что у него тоже шатаются. Правда, обман быстро раскусили, и Криш начал громко смеяться.

● Из третьего сезона завирусилась сцена семейного ужина. Когда Роналду спрашивает у детей: кто самый известный из тех, кого они знают. Младший сын отвечает: «Мама». Реакция Криштиану бесценна!

Хотя потом остальные дети говорят, что папа. Роналду выдохнул.

● Круто также увидеть хоть немного закулисья об отношениях Роналду со старшим сыном. В третьем эпизоде за завтраком у них короткая беседа. Криш спрашивает, как дела. Младший отвечает, что немного устал, и жалуется на раннее пробуждение. Роналду предлагает сыну план на день: сначала работа с весами, потом йога. Каждый вид активности займет по часу.

Ну а дальше сама тренировка. Криш помогает сыну делать упражнения.

Третий сезон точно лучший из всех. Получилось душевнее. Пафоса меньше, чем раньше. Меньше показухи и хвастовства (вроде рассуждений о преимуществе личного джета из первого сезона). Но, кажется, продолжения не будет. И третий сезон станет последним. Фото: East News /Netflix / Courtesy Everett Collection, Marco BERTORELLO / AFP