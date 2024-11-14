Де ла Фуэнте о кандидатах на «Золотой мяч» после Родри и Карвахаля: «В списке было 6 испанцев: Ольмо, Гримальдо, любой из них. Выбираю национальный продукт, у нас лучшие в мире игроки»
Луис де ла Фуэнте считает, что испанские игроки достойны выиграть «Золотой мяч».
Главный тренер сборной Испании присутствовал на церемонии вручения «Золотого мяча» в Париже и уже назвал в качестве первых кандидатов Родри и Дани Карвахаля. Сейчас у него спросили, кто, на его взгляд, был бы третьим претендентом.
«В списке было шесть испанцев: Дани Ольмо, Гримальдо... Любой из них. Я не скрываю, что выбираю национальный продукт, потому что считаю, что в Испании играют лучшие в мире игроки», – заявил де ла Фуэнте.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Diario Sport
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