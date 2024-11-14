  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Де ла Фуэнте о кандидатах на «Золотой мяч» после Родри и Карвахаля: «В списке было 6 испанцев: Ольмо, Гримальдо, любой из них. Выбираю национальный продукт, у нас лучшие в мире игроки»
1

Де ла Фуэнте о кандидатах на «Золотой мяч» после Родри и Карвахаля: «В списке было 6 испанцев: Ольмо, Гримальдо, любой из них. Выбираю национальный продукт, у нас лучшие в мире игроки»

Луис де ла Фуэнте считает, что испанские игроки достойны выиграть «Золотой мяч».

Главный тренер сборной Испании присутствовал на церемонии вручения «Золотого мяча» в Париже и уже назвал в качестве первых кандидатов Родри и Дани Карвахаля. Сейчас у него спросили, кто, на его взгляд, был бы третьим претендентом.

«В списке было шесть испанцев: Дани Ольмо, Гримальдо... Любой из них. Я не скрываю, что выбираю национальный продукт, потому что считаю, что в Испании играют лучшие в мире игроки», – заявил де ла Фуэнте.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Diario Sport
logoБайер
logoМанчестер Сити
logoСборная Англии по футболу
logoбундеслига Германия
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoСборная Испании по футболу
рейтинги
logoЗолотой мяч
logoАлекс Гримальдо
logoДаниэль Карвахаль
logoРодри
logoДани Ольмо
logoЛуис де ла Фуэнте
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кукурелья поставил бы Родри выше Карвахаля и Винисиуса в голосовании «Золотого мяча»: «Люди не понимают, что имеют, пока не потеряют. Родри контролирует все. Без него «Сити» проигрывает»
19сегодня, 09:10
Де ла Фуэнте считает, что Ямаль может выиграть «Золотой мяч»: «У Ламина есть все, чтобы в будущем стать легендой футбола» 
9сегодня, 06:48
Отец Ямаля: «Потираю руки, думая о «Золотых мячах», которые выиграет Ламин. Вы видели лишь 20% того, на что он способен»
6110 ноября, 20:48
Без Гвардиолы не было бы Бускетса – без Бускетса не было бы Родри
1712 ноября, 12:30
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Свободу Палестине» – не спортивное послание. Политическим провокациям не место на стадионе, общество больше не принимает такие вещи». Министр спорта Франции о баннере фанатов «ПСЖ»
115 минут назад
Мостовой о Fan ID: «Зачем и почему его вводили, до сих пор никто не знает. Потеряли тысяч пять ребят, которые болеют и переживают – всю жизнь в этой атмосфере играли»
218 минут назад
Фанатам Парагвая запретили надевать майки Аргентины и иностранных клубов на матч отбора ЧМ. Скалони отреагировал: «Футболки Месси все равно будут. Вы не становитесь болельщиком, просто надевая майку»
528 минут назад
Деку о Холанде и Дьокереше: «Барсе» сейчас не нужна «девятка», у нас есть Левандовски. Игроков уровня Роберта очень мало»
1530 минут назад
Лига наций. Англия в гостях у Греции, Франция примет Израиль, Италия против Бельгии, Казахстан – Австрия
2131 минуту назад
Кокарев может перейти в «Боавишту» зимой. Португальцы сделали официальный запрос в «Химки» о трансфере 21-летнего вратаря (Иван Карпов)
1544 минуты назад
Раньери возглавил «Рому» до конца сезона. Летом Клаудио станет консультантом клуба по спортивным вопросам
2253 минуты назад
Яковлев о тратах в месяц: «Тысяч 150 – минимальный лимит. Вся квартплата, бензин, такси, какие-то вещи себе, еда. Продукты тоже сейчас дорогие»
457 минут назад
Хавьер Тебас: «В «ПСЖ» были Месси, Неймар и Мбаппе, но Лига 1 не приблизилась к Ла Лиге. Игроки эфемерны – важна конкуренция и бренд чемпионата»
458 минут назад
Адриано: «Я главный потраченный впустую талант в футболе. Мне нравится слово «расточительство», потому что я одержим тратой своей жизни без толку»
31сегодня, 13:32
Ко всем новостям
Последние новости
Бруну о Роналду: «Он хорошо танцует, есть вещи, которых вы не знаете о нем. Когда я впервые попал в сборную, я стеснялся, а он начал разговаривать со мной, называл по имени»
44 секунды назад
Угарте о «ПСЖ»: «Это великий клуб, команда победителей. Благодарен за возможность ощутить вкус трофеев»
4 минуты назад
Терехин о матче с Брунеем: «Сначала говорили, что приедет молодежь, а сейчас какие-то рыбаки. Будет смех, если забьют нашей сборной! Россия забьет 5-6 мячей»
5 минут назад
Де Лигт об «МЮ»: «Я перешел не только ради тен Хага. Это по-прежнему один из крупнейших клубов в мире. Надеюсь, Аморим выведет нас на уровень выше»
116 минут назад
Уайт перенес операцию на колене и пропустит несколько матчей «Арсенала»
251 минуту назад
Агенство Иньесты приобрело контрольный пакет акций «Хельсингера» из третьего дивизиона Дании
2сегодня, 13:48
Ловчев о Станковиче в «Спартаке»: «Дайте ему год отработать, он только определился с составом, начали появляться какие-то связи. Это парень с характером»
11сегодня, 12:59
В Неаполе задержали трех грабителей, отобравших у Нереса часы стоимостью 100 тысяч евро, когда он стоял в пробке. Преступники заметили их во время подписания контракта с «Наполи»
8сегодня, 12:42
«Сборная не для того создана, чтобы Дзюба бил рекорды. Согласен с Карпиным». Балахнин о желании Артема вернуться в национальную команду
6сегодня, 11:54
Парагвай – Аргентина. Онлайн-трансляция начнется в 02:30
3сегодня, 11:51