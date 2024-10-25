Воспитанник «Краснодара» о жизни в США: «Цены немного выше, чем в России, но и зарплаты — тоже. Работая арбитром только по выходным, я мог заработать 300-400 долларов» 

Воспитанник «Краснодара» Павел Дашин рассказал о жизни в США.

«Чего-то неприятного в бытовом плане не было. Конечно, быт отличается от российского. В США нет общественного транспорта — это неудобно. Я себе машину не покупал.

Цены немного выше, чем в России, но и зарплаты — тоже. Я как студент могу легально работать на территории университета по 20 часов в неделю. Зарплаты студентов — от 10 до 15 долларов в час в зависимости от штата. Если ты на полной стипендии, то расходов нет. Жилье, питание — все покрывают. То есть от 600 до 1000 долларов в месяц можно зарабатывать на свои расходы, нужды и путешествия.

Я не говорю, что в России нельзя зарабатывать, но в Штатах делать это как будто проще. В прошлом университете я работал детским футбольным арбитром. Работая только по выходным, я мог заработать 300-400 долларов», — сказал игрок команды университета Южного Иллинойса.