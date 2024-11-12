«Мбаппе вряд ли переварит наказание в какой-либо форме – отношения с Дешамом могут ухудшиться. Все складывается не в пользу Килиана». Журналист Риоло о сборной Франции

Журналист Даниэль Риоло допустил уход Килиана Мбаппе из сборной Франции.

Нападающий «Реала » не примет участия в матчах Лиги наций в ноябре по решению Дидье Дешама . Ранее Килиан пропустил октябрьский сбор национальной команды Франции из-за повреждения.

«Я не уверен, что Мбаппе это переварит. Не думаю, что он смирится с тем, что можно считать наказанием в какой-либо форме. Не исключено, что Мбаппе не приедет в следующий раз, и ситуация может ухудшиться на фоне отношений, которые сложатся у него с Дешамом.

Я думаю, мы не остановимся на этом: «Ты не приехал, нарушил правила и не приедешь в этот раз». Посмотрим, что будет в марте. Но до тех пор, на мой взгляд, будут острые фразы в обе стороны, и я думаю, что ситуация может ухудшиться.

Все складывается совершенно не в пользу Мбаппе, поскольку его постоянно критикуют за игру, а в «Реале» все идет совсем не так хорошо. На данный момент он не находится в сильной позиции. Так или иначе, он капитан сборной, поскольку его не лишали капитанской повязки… Но не исключено, что возникнет шумиха и тогда, возможно, он заявит что-то вроде: «Раз так, то я пока не собираюсь возвращаться», – сказал Риоло.