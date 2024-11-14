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Родри о самых сложных соперниках: «Раньше был Месси. В АПЛ – Салах на пике. Особенно на «Энфилде», он как нож – против него реально тяжело»

Родри назвал самых сложных соперников в карьере.

«Раньше это был Лео [Месси].

В Премьер-лиге, я бы сказал, [Мохамед] Салах на пике. Особенно на «Энфилде», он как нож – против него реально тяжело», – сказал полузащитник «Сити».

Родри: «Мората сказал мне: «Глупый, будь у тебя соцсети – получил бы «Золотой мяч». Как только я выиграл, написал ему: «Смотри, «Золотой мяч» – и никаких соцсетей»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Bolavip
logoЭнфилд
logoЛиверпуль
logoМанчестер Сити
logoМЛС
logoпремьер-лига Англия
logoБарселона
logoЛионель Месси
logoЛа Лига
logoМохамед Салах
logoРодри
logoИнтер Майами
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