Родри о самых сложных соперниках: «Раньше был Месси. В АПЛ – Салах на пике. Особенно на «Энфилде», он как нож – против него реально тяжело»

Родри назвал самых сложных соперников в карьере.

«Раньше это был Лео [Месси ].

В Премьер-лиге, я бы сказал, [Мохамед ] Салах на пике. Особенно на «Энфилде », он как нож – против него реально тяжело», – сказал полузащитник «Сити ».

Родри: «Мората сказал мне: «Глупый, будь у тебя соцсети – получил бы «Золотой мяч». Как только я выиграл, написал ему: «Смотри, «Золотой мяч» – и никаких соцсетей»