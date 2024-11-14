Канисарес о Родри: «Он на уровне Бускетса. Какие-то качества у него лучше, в чем-то Серджи сильнее. Но в сегодняшнем футболе Родри превосходит его»
Сантьяго Канисарес сравнил Родри с Серджи Бускетсом.
«Он достиг уровня Бускетса, в этом нет сомнений. У него есть качества, которые лучше, чем у Бускетса, так же как у Бускетса есть то, чего нет у Родри.
В сегодняшнем футболе, думаю, Родри превосходит Бускетса», – сказал бывший вратарь «Валенсии».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
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