Шри-Ланка готова играть с Россией весной: «Наша федерация хотела бы, чтобы российская сторона взяла на себя финансирование и организацию»
Сборная Шри-Ланки может сыграть с российской сборной весной 2025 года.
«Мы хотим сыграть со сборной России в марте-апреле следующего года. Хотим связаться с РФС на этот счет и провести эту товарищескую встречу в России.
Сборная России любит играть домашние матчи, поэтому наша федерация хотела бы, чтобы вопросы организации и финансирования российская сторона взяла на себя.
Также на Шри-Ланке надеются заключить договоренности об обмене опытом с тренерами российских сборных разных возрастов», – сказал менеджер по коммуникациям департамента сборных Федерации футбола Шри-Ланки Судат Сампат.
Сборная Шри-Ланки занимает 200-е место в рейтинге национальных команд ФИФА.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sport24
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