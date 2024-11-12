Шри-Ланка готова играть с Россией весной: «Наша федерация хотела бы, чтобы российская сторона взяла на себя финансирование и организацию»

Сборная Шри-Ланки может сыграть с российской сборной весной 2025 года.

«Мы хотим сыграть со сборной России в марте-апреле следующего года. Хотим связаться с РФС на этот счет и провести эту товарищескую встречу в России.

Сборная России любит играть домашние матчи, поэтому наша федерация хотела бы, чтобы вопросы организации и финансирования российская сторона взяла на себя.

Также на Шри-Ланке надеются заключить договоренности об обмене опытом с тренерами российских сборных разных возрастов», – сказал менеджер по коммуникациям департамента сборных Федерации футбола Шри-Ланки Судат Сампат.

Сборная Шри-Ланки занимает 200-е место в рейтинге национальных команд ФИФА.