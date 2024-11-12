Валерий Карпин высказался о предстоящем матче сборных России и Брунея.

Команды встретятся в Краснодаре 15 ноября.

– База «Краснодара» – топ?

– Огонь. Спасибо большое Сергею Николаевичу, любые наши просьбы выполняют.

– Общались с Галицким?

– Еще нет, завтра пообщаемся. О чем? Обо всем. О футболе. О чем еще с Сергеем Николаевичем можно говорить?

– Что с Бариновым?

– Комментировать не буду. Знаю, но не буду. Ничего серьезного, но ему нужно быть в семье.

– Рекорд 9:0 – есть цель побить?

– Надо сыграть на ноль и забить как можно больше. Искусственно ограничивать никого не буду. 10:0 – значит, 10:0, – сказал главный тренер сборной России.

Самая крупная победа в истории сборной России была зафиксирована в 2019 году – в матче против команды Сан-Марино (9:0).