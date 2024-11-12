Карпин о цели на матч с Брунеем: «Сыграть на ноль и забить как можно больше. Искусственно ограничивать никого не буду. 10:0 – значит, 10:0»
Валерий Карпин высказался о предстоящем матче сборных России и Брунея.
Команды встретятся в Краснодаре 15 ноября.
– База «Краснодара» – топ?
– Огонь. Спасибо большое Сергею Николаевичу, любые наши просьбы выполняют.
– Общались с Галицким?
– Еще нет, завтра пообщаемся. О чем? Обо всем. О футболе. О чем еще с Сергеем Николаевичем можно говорить?
– Что с Бариновым?
– Комментировать не буду. Знаю, но не буду. Ничего серьезного, но ему нужно быть в семье.
– Рекорд 9:0 – есть цель побить?
– Надо сыграть на ноль и забить как можно больше. Искусственно ограничивать никого не буду. 10:0 – значит, 10:0, – сказал главный тренер сборной России.
Самая крупная победа в истории сборной России была зафиксирована в 2019 году – в матче против команды Сан-Марино (9:0).
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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