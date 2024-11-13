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«Кто такой Дзюба, чтобы обсуждать грандиозных комментаторов? Был бы хорошим футболистом, играл бы за «Ман Сити». Каждый делает свою работу». Губерниев об интервью Артема

Дмитрий Губерниев отреагировал на резонансное интервью Артема Дзюбы.

– Мне кажется, что Дзюба «обнажился», все свои комплексы и обиды выплеснул в медийное пространство. Дзюба временами напоминает колосса на глиняных ногах, он очень восприимчив, хотя, наверное, стоило быть более толстокожим.

Артем – хороший парень, но сейчас он вышел в эфир и хайпанул. Что ж, молодец. Отдельные фрагменты интервью я видел, но целиком смотреть времени нет, уж простите меня, Артем.

– Не обошел стороной Артем и тему комментаторов, отметив, что «каждый должен заниматься своим делом» и что не все разбираются в футболе.

– А кто такой Дзюба, чтобы обсуждать грандиозных футбольных комментаторов? Разве он вырос из своих коротких штанишек футболиста? Был бы хорошим футболистом, играл бы сейчас за «Манчестер Сити» (улыбается). Каждый делает свою работу.

Может, Артем рассказывал, какие мерзавцы англичане, что не позвали его играть за «Вест Хэм»? Если бы здорово играл в футбол, позвали бы! Аршавина‑то пригласили в «Арсенал», а вас, Артем, не позвали. Может, просто не дотягиваете?

Я умозрительно отношусь к футбольным комментаторам, но это все пустые разговоры по поводу того, кто что может и не может говорить, – сказал комментатор «Матч ТВ» Губерниев. 

Дзюба поддержал мнение Карпина о комментаторах: «Пришли в себя после того, как пуканы взорвались. Где Генич играл? На первенство водокачки, когда обыгрывал людей с колокольчиком?»

Тащин пригласил Дзюбу комментировать на «Матч ТВ»: «Эксперт такого уровня порвет эфир, уверен. Одно условие: говорить о происходящем на поле, а не оценивать действия игроков»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoАртем Дзюба
logoпремьер-лига Россия
logoДмитрий Губерниев
logoАкрон
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