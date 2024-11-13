Пономарев о Дзюбе: «Глупый человек, ребенок, он не повзрослел ни черта! Если в этом возрасте ума нет, то и не будет»

Владимир Пономарев прокомментировал резонансное интервью Артема Дзюбы.

«Дзюба глупый, он не повзрослел ни черта! Хоть бы житейского чего набрался. Нельзя оскорблять своих товарищей, с которыми ты работал, особенно тренера. Нельзя никого оскорблять, держи при себе.

Он глупый человек, ребенок, потому что только дети себя так могут вести. Если в этом возрасте ума нет, то и не будет.

Дзюбе уже 36 лет, а раньше в 30 лет уже заставляли уходить из футбола. Ему на чемпионате мира в 2018 году просто повезло, когда там на столба играли. После этого ему надо было уходить. Но он хотел зарабатывать деньги, потому что нигде больше их не заработает. Кем он может быть вне футбола? Да никем!» – сказал бывший защитник ЦСКА.

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