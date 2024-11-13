  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Пономарев о Дзюбе: «Глупый человек, ребенок, он не повзрослел ни черта! Если в этом возрасте ума нет, то и не будет»
16

Пономарев о Дзюбе: «Глупый человек, ребенок, он не повзрослел ни черта! Если в этом возрасте ума нет, то и не будет»

Владимир Пономарев прокомментировал резонансное интервью Артема Дзюбы.

«Дзюба глупый, он не повзрослел ни черта! Хоть бы житейского чего набрался. Нельзя оскорблять своих товарищей, с которыми ты работал, особенно тренера. Нельзя никого оскорблять, держи при себе.

Он глупый человек, ребенок, потому что только дети себя так могут вести. Если в этом возрасте ума нет, то и не будет. 

Дзюбе уже 36 лет, а раньше в 30 лет уже заставляли уходить из футбола. Ему на чемпионате мира в 2018 году просто повезло, когда там на столба играли. После этого ему надо было уходить. Но он хотел зарабатывать деньги, потому что нигде больше их не заработает. Кем он может быть вне футбола? Да никем!» – сказал бывший защитник ЦСКА. 

Дзюба заговорил: «трусливенький» Галактионов, советы Соболеву, в «Локо» группировки («рулят чертановские»)

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
logoАртем Дзюба
logoпремьер-лига Россия
Владимир Алексеевич Пономарев
logoАкрон
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Георгий Черданцев: «Вы и представить не можете, сколько помоев и дерьма было вылито на мою голову за время работы. Да я бы уже утонул! Но это тоже часть профессии»
70сегодня, 12:04
Георгий Черданцев: «Карпин и Дзюба в футболе разбираются лучше любого из нас. Мы комментируем не для них, а для девушек и женщин, бабушек и мам, для подростков и маленьких детей»
109сегодня, 10:44
Артем Дзюба: «Много читаю литературу, связанную с Богом. Есть ситуации, где Господь направляет. Думаешь, что вообще полный пипец… А Бог тебя раз – и выводит»
84сегодня, 09:57
Семак о словах Дзюбы: «Игроки, которые реже появляются в составе, обижаются на тренера, это нормально. Переживем, для всех хорошим не будешь»
65сегодня, 08:49
Нагучев не смотрел интервью Дзюбы: «Уверен, что там 7-летний ребенок с синдромом Туретта пытается отыскать всех, кто его обидел. Все с детства знают, что лучше не говорить долгоиграющей #####»
114сегодня, 08:39
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Тебас выбрал Месси, а не Роналду, Марадону, а не Пеле, «Барсу» Пепа, а не «Реал» Анчелотти, Аргентину, а не Бразилию, Рауля, а не Иньесту, АПЛ, а не Серию А, вино, а не пиво
2114 минут назад
Мостовой о комментаторах: «Все живут на хайпе, блогерстве, они подстраиваются. Александр Мостовой давно говорил то, что сказали Карпин и Дзюба. Есть те, кто говорит о футболе – фамилии не знаю»
1834 минуты назад
С Куртуа обсудили возвращение в сборную Бельгии. Вратарь «Реала» подтвердил, что не будет играть за нее при Тедеско
25сегодня, 13:23
Фати получил травму мышцы задней поверхности бедра на тренировке. Вингер «Барсы» пропустит около 4 недель
49сегодня, 13:07
Тебас не считает, что Ямаль станет «новым Месси»: «Я вижу Ламина среди великих, но Лео – лучший в истории. Невозможно оставаться в элите так долго, как он»
31сегодня, 13:06
Журналист назвал Черчесова Станиславом Салмановичем. Тренер ответил: «Я тоже могу обидеться. Но все же в порядке, правда? Я – Саламович. По-русски – Приветович»
80сегодня, 12:49
Бентанкура, вероятно, дисквалифицируют на 7 матчей за шутку о корейцах
23сегодня, 12:38
Экс-тренер Бразилии Лушембурго о невручении Винисиусу «Золотого мяча»: «Это не имеет ничего общего с расизмом. Расизм в футболе проявляется по-другому»
16сегодня, 12:25
Георгий Черданцев: «Вы и представить не можете, сколько помоев и дерьма было вылито на мою голову за время работы. Да я бы уже утонул! Но это тоже часть профессии»
70сегодня, 12:04
Мостовой о «Динамо»: «Я им сказал: «Где Царь – там победа». Они пригласили меня на футбол и сыграли один из лучших матчей»
44сегодня, 11:50
Ко всем новостям
Последние новости
«Если «Реалу» Гюлер не нужен, пусть отдадут его в аренду в «Сосьедад». Ему нужно больше играть, чтобы прогрессировать». Кахведжи об Арде
2 минуты назад
Йозуа Киммих: «Нет смысла воспринимать себя только через футбол. Раньше я зависел от побед и поражений, сегодня отношусь к этому спокойнее. Во многом это связано с детьми»
122 минуты назад
Бруну быстро среагировал на потерявшего сознание мужчину в самолете. Хавбек «МЮ» помог ему сесть и громко звал на помощь
636 минут назад
Раньери близок к назначению в «Рому» до конца сезона. Контракт могут подписать сегодня
648 минут назад
Глава FFF о Мбаппе: «Нет сомнений в его вовлеченности по отношению к сборной Франции. Желание всех любителей футбола – чтобы он поскорее вышел из трудного периода»
3сегодня, 13:30
Мендеш о словах Роналду про нежелание игроков выступать за сборную: «У каждого свое мнение. Я горжусь, что представляю Португалию, отдаю всего себя за команду»
5сегодня, 12:45
Олег Романцев: «Люблю ездить на метро, в 90 процентов случаев передвигаюсь так. На трамвае тоже могу, люди особо не мешают. Очень удобно»
15сегодня, 12:27
Матч памяти Федора Черенкова. Легенды «Спартака» против легенд «Динамо». Начало – в 19:30
4сегодня, 12:23
Канчельскис о «Краснодаре»: «Раз в году и веник стреляет. Когда играл в Англии, чемпионами становились «Лидс» и «Блэкберн». Такое бывает, что побеждает не самая сильная команда»
27сегодня, 11:51
Бускетс о Касадо: «Помню его по тренировкам в «Барсе», он показывает превосходный уровень. Игроки быстро восприняли идеи тренера, это другой стиль, но очень привлекательный»
11сегодня, 11:41