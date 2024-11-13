Миранчук об адаптации в «Атланте»: «Американцы в целом приветливые на первый взгляд – всегда пытаются помочь, спросить, как дела. С командой сплотился и подружился, все супер»

Алексей Миранчук рассказал об адаптации в «Атланте».

– Ты приехал в сборную России по соккеру, начал называть футбол по-другому или нет?

– Нет, я быстро адаптируюсь, поэтому здесь футбол – «футбол».

– А там уже привык?

– Все-таки первое, что приходит – футбол, но там сильно не придают значения: соккер, футбол.

– Как вообще адаптация в команде?

– Нормально, уже три месяца там. Там, в принципе, команда и коллектив – очень дружелюбные ребята.

В целом, я понял, что американцы на первый взгляд приветливые, всегда пытаются чем-то помочь, спросить, как дела, что в целом у тебя происходит. Для адаптации это очень сильно помогает.

Со всеми уже хорошо подружился, сплотился. В этом плане все отлично. Переехали в свой, так скажем, таунхаус. Все, наверное, будут задаваться вопросом, все ли приехало, – все приехало вовремя, поэтому сейчас уже все супер, – сказал полузащитник «Атланты ».