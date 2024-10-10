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«Реалу» и «Барсе» интересен Та. Защитник «Байера» может уйти бесплатно летом (Bild)

«Реал» и «Барселона» интересуются Джонатаном Та.

Как сообщают журналисты Bild Тоби Альтшаффль и Кристиан Фальк, «Бавария» больше не лидирует в гонке за 28-летним защитником. Так, представители «Мадрида» уже пообщались с окружением игрока.

Отмечается, что защитник «Байера» может принять решение о своем будущем в январе. Возможен в качестве свободного агента следующим летом.

В текущем сезоне Бундеслиги немец принял участие в 6 матчах. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Bayern & Germany
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