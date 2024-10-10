«Реалу» и «Барсе» интересен Та. Защитник «Байера» может уйти бесплатно летом (Bild)

«Реал» и «Барселона» интересуются Джонатаном Та.

Как сообщают журналисты Bild Тоби Альтшаффль и Кристиан Фальк, «Бавария » больше не лидирует в гонке за 28-летним защитником. Так, представители «Мадрида » уже пообщались с окружением игрока.

Отмечается, что защитник «Байера » может принять решение о своем будущем в январе. Возможен в качестве свободного агента следующим летом.

В текущем сезоне Бундеслиги немец принял участие в 6 матчах. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .