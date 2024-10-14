«Интеру» интересен Та. Клуб может предложить защитнику около 5 млн евро в год и роль игрока старта
Джонатан Та может перейти в «Интер».
По информации La Gazzetta dello Sport, миланский клуб планирует омолодить линию обороны и проявляет интерес к защитнику «Байера», чей контракт истекает в конце этого сезона.
Сделка во многом будет зависеть от финансовых запросов игрока: если они останутся на уровне около 5 миллионов евро в год, «нерадзурри» постараются подписать игрока.
На трансфер немца также претендуют «Реал», «Барселона» и «Ливерпуль». Предложение «Интера» может быть менее выгодным в финансовом плане, однако итальянцы могут гарантировать Та роль игрока стартового состава на долгий период.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: La Gazzetta dello Sport
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