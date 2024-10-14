«Интеру» интересен Та. Клуб может предложить защитнику около 5 млн евро в год и роль игрока старта

Джонатан Та может перейти в «Интер».

По информации La Gazzetta dello Sport, миланский клуб планирует омолодить линию обороны и проявляет интерес к защитнику «Байера », чей контракт истекает в конце этого сезона.

Сделка во многом будет зависеть от финансовых запросов игрока: если они останутся на уровне около 5 миллионов евро в год, «нерадзурри» постараются подписать игрока.

На трансфер немца также претендуют «Реал », «Барселона » и «Ливерпуль ». Предложение «Интера » может быть менее выгодным в финансовом плане, однако итальянцы могут гарантировать Та роль игрока стартового состава на долгий период.