«Барса» интересуется Дэвисом, Та, Дэвидом и Рейнилду. У всех истекают контракты в 2025-м
«Барселона» интересуется рядом игроков, чей контракт может закончиться в 2025-м.
По информации Mundo Deportivo, каталонцы для усиления защиты рассматривают Джонатана Та («Байер»), Альфонсо Дэвиса («Бавария») и Рейнилду («Атлетико»).
Та не намерен продлевать контракт с «Байером» и хочет перейти в «Барсу», тренер «блауграны» Ханс-Дитер Флик высокого мнения о центральном защитнике, с которым работал в сборной Германии. В отношении Дэвиса в «Барсе» уверены, что левый защитник еще не достиг договоренности с «Реалом», поэтому не намерены отказываться от этого варианта.
Кроме того, каталонцы ищут замену Роберту Левандовскому на перспективу. По этой причине «Барселона» интересуется Джонатаном Дэвидом из «Лилля». Форвард мечтает играть за сине-гранатовых и готов ждать их предложения.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Mundo Deportivo
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