«Барса» интересуется Дэвисом, Та, Дэвидом и Рейнилду. У всех истекают контракты в 2025-м

«Барселона» интересуется рядом игроков, чей контракт может закончиться в 2025-м.

По информации Mundo Deportivo, каталонцы для усиления защиты рассматривают Джонатана Та («Байер»), Альфонсо Дэвиса («Бавария ») и Рейнилду («Атлетико »).

Та не намерен продлевать контракт с «Байером » и хочет перейти в «Барсу», тренер «блауграны» Ханс-Дитер Флик высокого мнения о центральном защитнике, с которым работал в сборной Германии. В отношении Дэвиса в «Барсе» уверены, что левый защитник еще не достиг договоренности с «Реалом», поэтому не намерены отказываться от этого варианта.

Кроме того, каталонцы ищут замену Роберту Левандовскому на перспективу. По этой причине «Барселона» интересуется Джонатаном Дэвидом из «Лилля». Форвард мечтает играть за сине-гранатовых и готов ждать их предложения.