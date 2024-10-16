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  • «Ювентус» может купить Та зимой, чтобы заменить Бремера. «Интер» хочет подписать защитника «Байера» бесплатно
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«Ювентус» может купить Та зимой, чтобы заменить Бремера. «Интер» хочет подписать защитника «Байера» бесплатно

Джонатан Та может перейти в «Ювентус» из «Байера».

Туринский клуб вынужден искать новичков для укрепления центра обороны из-за травмы Бремера. «Бьянконери» приступили к поиску возможностей усилить команду.

Так, «Юве» проявляет интерес к Джонатану Та. Игрока, чей контракт истекает в конце сезона, могут купить уже в январе – при условии, что сумма трансфера, запрошенная «Байером», будет низкой, а защитника устроит зарплата в размере 4-5 миллионов евро в год.

На подписание 28-летнего футболиста также претендует «Интер» – «нерадзурри» хотят подписать его бесплатно следующим летом.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: La Gazzetta dello Sport
logoБайер
logoИнтер
logoЮвентус
logoбундеслига Германия
logoсерия А Италия
возможные трансферы
logoДжонатан Та
logoБремер
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