«Ювентус» может купить Та зимой, чтобы заменить Бремера. «Интер» хочет подписать защитника «Байера» бесплатно
Джонатан Та может перейти в «Ювентус» из «Байера».
Туринский клуб вынужден искать новичков для укрепления центра обороны из-за травмы Бремера. «Бьянконери» приступили к поиску возможностей усилить команду.
Так, «Юве» проявляет интерес к Джонатану Та. Игрока, чей контракт истекает в конце сезона, могут купить уже в январе – при условии, что сумма трансфера, запрошенная «Байером», будет низкой, а защитника устроит зарплата в размере 4-5 миллионов евро в год.
На подписание 28-летнего футболиста также претендует «Интер» – «нерадзурри» хотят подписать его бесплатно следующим летом.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: La Gazzetta dello Sport
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости