Начо о Мбаппе: «У него есть характер и сила, чтобы стать великим игроком «Реала». Килиан – один из лучших в мире»
Начо Фернандес высказался о проблемах Килиана Мбаппе в «Реале».
«Он один из лучших в мире, но пока он не адаптируется, будет сложно.
У него есть характер и сила, чтобы стать великим игроком «Реала», – сказал бывший защитник мадридского клуба, выступающий за саудовскую «Аль-Кадисию», в интервью COPE.
Начо о «Золотом мяче»: «Я бы отдал его Винисиусу, он сейчас номер один. Его силой духа можно восхищаться, в будущем он выиграет приз»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Yahoo! Sport
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