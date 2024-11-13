Начо о Мбаппе: «У него есть характер и сила, чтобы стать великим игроком «Реала». Килиан – один из лучших в мире»

Начо Фернандес высказался о проблемах Килиана Мбаппе в «Реале».

«Он один из лучших в мире, но пока он не адаптируется, будет сложно.

У него есть характер и сила, чтобы стать великим игроком «Реала», – сказал бывший защитник мадридского клуба, выступающий за саудовскую «Аль-Кадисию», в интервью COPE.

Начо о «Золотом мяче»: «Я бы отдал его Винисиусу, он сейчас номер один. Его силой духа можно восхищаться, в будущем он выиграет приз»