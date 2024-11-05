Хавбек «Црвены Звезды» Максимович о Ямале: «Выйду на поле, чтобы показать, что я лучше. Счастлив играть против такой великой команды, как «Барса»
Хавбек «Црвены Звезды» Андрия Максимович заявил о желании превзойти Ламина Ямаля.
В среду «Црвена Звезда» примет «Барселону» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
«Месси – мой кумир, но мне бы хотелось, чтобы меня запомнили как Андрию Максимовича.
[Ламин Ямаль] – отличный игрок, мы уже встречались в прошлом, и завтра я выйду на поле, чтобы доказать, что я лучше него. Также есть Кубарси, они оба моего возраста. Надеюсь, мы сможем поменяться футболками после матча.
Я не нервничаю, я счастлив играть против такой великой команды, как «Барселона», – сказал 17-летний Максимович.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
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