Хавбек «Црвены Звезды» Максимович о Ямале: «Выйду на поле, чтобы показать, что я лучше. Счастлив играть против такой великой команды, как «Барса»

Хавбек «Црвены Звезды» Андрия Максимович заявил о желании превзойти Ламина Ямаля.

В среду «Црвена Звезда » примет «Барселону» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Месси – мой кумир, но мне бы хотелось, чтобы меня запомнили как Андрию Максимовича.

[Ламин Ямаль ] – отличный игрок, мы уже встречались в прошлом, и завтра я выйду на поле, чтобы доказать, что я лучше него. Также есть Кубарси , они оба моего возраста. Надеюсь, мы сможем поменяться футболками после матча.

Я не нервничаю, я счастлив играть против такой великой команды, как «Барселона », – сказал 17-летний Максимович.